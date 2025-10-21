Архитектор и блогер уже давно ведет свой блог и демонстрирует лучшие аутфиты, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Жюли Феррери. Девушка имеет большое количество подписчиков, поэтому диктует тренды многим модницам.

Как настоящая француженка, Жюли умеет создать интересный и эффектный образ из простых вещей, которые хорошо сочетаются между собой. Уже отныне мы начинаем активно добавлять свитера в свой гардероб, поэтому советуем присмотреться к лучшим свитерам, которые носит инфлюенсерка.

Какие свитера купить осенью?

Бордовый

Осенью бордовый цвет является достаточно популярным, потому что хорошо сочетается с различными оттенками в спокойных тонах. На примере девушки такой свитер можно совместить с короткой коричневой юбкой.

Серый кардиган

На некоторое время мы забыли о кардиганах, но они снова возвращаются в моду. Сейчас актуальны облегающие изделия на пуговицах, которые удачно сочетаются с классическими шортами и сапогами на каблуках.

Белый на замочке

Красивый и изысканный свитер станет идеальным дополнением к базовым джинсам или брюкам палаццо. Жюли показала, что такое изделие можно удачно застилизовать, надев под низ тонкий лонгслив.

Оливковый

Осенью оливковые оттенки вышли на первый план, поэтому модницы активно начали дополнять свои образы замшевыми жакетами и вельветовыми брюками. На осень предлагаем обратить внимание на свитер в оливковом оттенке.

Красный кардиган

Придать образу яркой нотки можно благодаря красному кардигану. Его преимуществом является то, что он хорошо сочетается с любым нарядом и сразу освежает образ.

К свитерам на осень стоит подобрать стильную обувь, пишет Vogue France. В моде будут сапоги с 60-х до 2000-х годов, которые снова стали актуальными этой осенью. Среди трендовых вариантов – сапоги на низком ходу из 60-х, узкие сапоги из 70-х, ботфорты из 80-х, квадратный носок из 90-х и вестерн-стиль из 2000-х.

