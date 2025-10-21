Архітекторка та блогерка вже давно веде свій блог та демонструє найкращі аутфіти, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Жюлі Феррері. Дівчина має велику кількість підписників, тож диктує тренди багатьом модницям.

Читайте також Трендові шарфи на осінь 2025: Андре Тан розповів, на що звернути увагу

Як справжня француженка, Жюлі вміє створити цікавий та ефектний образ з простих речей, які добре поєднуються між собою. Вже відтепер ми починаємо активно додавати светри у свій гардероб, тому радимо придивитися до найкращих светрів, які носить інфлюенсерка.

Які светри купити восени?

Бордовий

Восени бордовий колір є досить популярним, бо гарно поєднується з різними відтінками у спокійних тонах. На прикладі дівчини такий светр можна поєднати з короткою коричневою спідницею.

Сірий кардиган

На певний час ми забули про кардигани, але вони знову повертаються в моду. Зараз актуальні обтислі вироби на ґудзиках, які вдало поєднаються з класичними шортами й чоботами на підборах.

Білий на замочку

Красивий та вишуканий светр стане ідеальним доповненням до базових джинсів чи штанів палаццо. Жюлі показала, що такий виріб можна вдало застилізувати, одягнувши під низ тонкий лонгслів.

Оливковий

Восени оливкові відтінки вийшли на перший план, тож модниці активно почали доповнювати свої образи замшевими жакетами й вельветовими штанами. На осінь пропонуємо звернути увагу на светр в оливковому відтінку.

Червоний кардиган

Надати образу яскравої нотки можна завдяки червоному кардигану. Його перевагою є те, що він добре поєднується з будь-яким вбранням й одразу освіжає образ.

До светрів на осінь варто підібрати стильне взуття, пише Vogue France. У моді будуть чоботи з 60-х до 2000-х років, які знову стали актуальними цієї осені. Серед трендових варіантів – чоботи на низькому ходу з 60-х, вузькі чоботи з 70-х, ботфорти з 80-х, квадратний носок з 90-х та вестерн-стиль з 2000-х.

Як виглядають 5 наймодніших сорочок осені?