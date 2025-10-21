Картаті сорочки повернулися в моду: виглядають краще, ніж раніше

Сорочки в клітинку були на піку популярності попередні сезони, а цього року вони поступилися місцем джинсовим сорочкам. Втім, картатий принт є базовим й ніколи не виходить з моди, тож такі сорочки знову стали актуальними.

Особливо активно почали носити сорочки європейські модниці, які вдало їх поєднують у своїх стрітстайл-образах, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Картаті сорочки навіть представили бренди The Row, Bottega Veneta та Saint Laurent.

Дівчата носять сорочки так, як це робили колись – у мінімалістичному варіанті разом з джинсами чи в гранж-стилі, перев’язуючи сорочку навколо талії.

З чим носити картаті сорочки?

Носити сорочки в клітинку можна різними способами. Серед найпопулярніших варіантів – поєднання з базовими джинсами, з якими вони завжди чудово поєднуються. А ще картата сорочка досить гарно виглядає зі штанами, тож це вдала альтернатива білій офісній сорочці. Модниці люблять повторювати трюк із сорочкою, пов’язавши її навколо налії.

Цікаво річ виглядає у стилізації зі шкіряними штанами, легінсами чи штанами карго. В осінню пору підбирайте до сорочки кросівки або чоботи, а модні варіанти образів шукайте на сторінках стильних європейських дівчат.

Що відомо про картаті сорочки?

Сучасний варіант сорочки у клітинку, яку ми зараз всі носимо, з’явився ще у 17 столітті. Тоді у Шотландії та Уельсі тартанові візерунки позначали приналежність до певного класу. Вже у 19 столітті сорочки з вовни та фланелі потрапили до США. Там їх носили чоловіки робітничого класу й солдати.

Справжній бум для картатої сорочки стався у 1990-х роках. Її часто носив співак Курт Кобейн та вся молодь, яка наслідувала його стиль. Сорочка хоч і зникає з модних радарів, та все одно залишається комфортною довговічною. Саме тому модні бренди знову відновили на неї моду.

Магазин Zara та H&M представили чимало цікавих варіантів сорочки, яка ідеально підійде для вуличних образів, а також для стилізації вихідного дня з чоботами на підборах та червоною помадою на губах.

До слова, цього сезону стало модним поєднувати білу сорочку з краваткою, пише Vogue. Поєднання сорочки та краватки стало модною заявою, яка робить образ набагато стильнішим. Для створення сучасного вигляду, варто поєднати чорну класичну чи атласну краватку з сорочкою.

Які блузи будуть в моді цього року?