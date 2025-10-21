Картаті сорочки повернулися в моду: виглядають краще, ніж раніше
- Картаті сорочки знову стали популярними, їх активно носять європейські модниці та представляють бренди The Row, Bottega Veneta і Saint Laurent.
- Сучасні картаті сорочки можна комбінувати з джинсами, шкіряними штанами або легінсами, вони є альтернативою білій офісній сорочці.
Сорочки в клітинку були на піку популярності попередні сезони, а цього року вони поступилися місцем джинсовим сорочкам. Втім, картатий принт є базовим й ніколи не виходить з моди, тож такі сорочки знову стали актуальними.
Особливо активно почали носити сорочки європейські модниці, які вдало їх поєднують у своїх стрітстайл-образах, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Картаті сорочки навіть представили бренди The Row, Bottega Veneta та Saint Laurent.
Дівчата носять сорочки так, як це робили колись – у мінімалістичному варіанті разом з джинсами чи в гранж-стилі, перев’язуючи сорочку навколо талії.
З чим носити картаті сорочки?
Носити сорочки в клітинку можна різними способами. Серед найпопулярніших варіантів – поєднання з базовими джинсами, з якими вони завжди чудово поєднуються. А ще картата сорочка досить гарно виглядає зі штанами, тож це вдала альтернатива білій офісній сорочці. Модниці люблять повторювати трюк із сорочкою, пов’язавши її навколо налії.
Цікаво річ виглядає у стилізації зі шкіряними штанами, легінсами чи штанами карго. В осінню пору підбирайте до сорочки кросівки або чоботи, а модні варіанти образів шукайте на сторінках стильних європейських дівчат.
Що відомо про картаті сорочки?
Сучасний варіант сорочки у клітинку, яку ми зараз всі носимо, з’явився ще у 17 столітті. Тоді у Шотландії та Уельсі тартанові візерунки позначали приналежність до певного класу. Вже у 19 столітті сорочки з вовни та фланелі потрапили до США. Там їх носили чоловіки робітничого класу й солдати.
Справжній бум для картатої сорочки стався у 1990-х роках. Її часто носив співак Курт Кобейн та вся молодь, яка наслідувала його стиль. Сорочка хоч і зникає з модних радарів, та все одно залишається комфортною довговічною. Саме тому модні бренди знову відновили на неї моду.
Магазин Zara та H&M представили чимало цікавих варіантів сорочки, яка ідеально підійде для вуличних образів, а також для стилізації вихідного дня з чоботами на підборах та червоною помадою на губах.
До слова, цього сезону стало модним поєднувати білу сорочку з краваткою, пише Vogue. Поєднання сорочки та краватки стало модною заявою, яка робить образ набагато стильнішим. Для створення сучасного вигляду, варто поєднати чорну класичну чи атласну краватку з сорочкою.
Які блузи будуть в моді цього року?
Модними цього року є корсетні, шовкові та блузи в білизняному стилі, які повертаються з 90-х років.
Також актуальними будуть блузи в стилі бохо, з драпіруванням, утилітарному стилі та шкіряні блузи у різних відтінках.
Часті питання
Як модниці поєднують картаті сорочки у своїх образах?
Європейські модниці вдало поєднують картаті сорочки у стрітстайл-образах — вони носять їх з базовими джинсами або штанами, перев'язуючи сорочку навколо талії для гранж-стилю.
Які бренди представили картаті сорочки?
Картаті сорочки представили такі бренди, як The Row, Bottega Veneta та Saint Laurent — ці бренди підкреслюють їх універсальність і стильність.
Чому картаті сорочки залишаються популярними?
Картаті сорочки залишаються популярними через їх комфорт і довговічність — вони з'явилися ще у 17 столітті та зазнали відродження у 1990-х роках завдяки Курту Кобейну.