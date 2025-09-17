Джинсы – самая любимая вещь в гардеробе каждой женщины. Мы носим их ежедневно, сочетая с различными нарядами. Но если у вас пропадут идеи для стилизации, советуем вдохновиться несколькими изысканными образами от европейских модниц.

Девушки создали эффектные образы, которые можно легко повторить, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Даже аутфиты с джинсами могут иметь дорогой и элегантный вид, если все правильно застилизовать.

Читайте также 5 платьев, которые станут популярными осенью: захватывающие новинки

Ниже в подборке показываем несколько образов, которые понравятся многим. Они стильные, интересные и простые в сочетании.

С чем носить джинсы этой осенью?

Джинсы и пальто

Классические джинсы до щиколотки можно носить с лоферами и длинным черным пальто. Для разнообразия образа еще можно добавить бордовые носки.

Рубашка и джинсы

Сочетание рубашки и джинсов всегда выглядело изысканно и непринужденно. Сделать красивый акцент в этом сочетании можно именно на обуви.

Тренч и джинсы

Надевайте белую футболку, джинсы в любимом оттенке и охотно сочетайте с тренчем и обувью на каблуках.

Кроме этих образов, стилизуйте джинсы с бомберами, со стильными короткими тренчами, кожаными куртками и жакетами. Джинсы хорошо сочетаются с лонгсливами, свитерами, худи и любым другим нарядом.

Независимо от того, какого стиля у вас вещи, джинсы являются едва ли не единственной вещью из гардероба, которая способна подойти ко всему – от худи с капюшоном до изысканной блузы с бантом.

Чем заменить джинсы осенью?