Джинсы широкого кроя остаются универсальными даже зимой, потому что являются практичными и хорошо подходят для создания повседневных образов, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Зимняя обувь должна быть такой, чтобы поддерживать баланс между верхней и нижней частью.

Если подобрать удачную обувь, то широкие джинсы способны стать практичным элементом гардероба даже в самые холодные дни.

Как обувь подобрать к широким джинсам?

Сапоги на высоком каблуке

Такая обувь идеально подойдет для нарядных вечеров. Каблук визуально удлиняет фигуру и смягчает ощущение ширины, которое создают джинсы. Высокое голенище позволяет штанинам красиво ложиться поверх, формируя аккуратный и собранный силуэт.

Сочетать обувь на каблуке стоит для деловых встреч, вечерних выходов и других официальных событий. Лучше выбирать сапоги из гладкой кожи или замши. Сочетать их можно с длинными пальто, жакетами и кардиганами.



Стильные сочетания джинсов и обуви / Фото Zara

Кроссовки на толстой подошве

Массивные кроссовки с высокой подошвой – это лучший выбор для городской жизни. Благодаря дополнительной высоте они помогают уравновесить широкие штанины.

Кроссовки не перегрузят образ и не добавят лишнего объема, поэтому силуэт останется гармоничным. А еще преимуществом кроссовок является то, что они удобны для длительных прогулок. Сочетайте их с пуховиками или дубленками.



Стильные сочетания джинсов и обуви / Фото Zara

Угги

Теплая обувь является незаменимой в морозные дни. Они обеспечивают тепло, комфорт и хорошо сочетаются с джинсами широкого кроя. Высокая подошва защищает джинсы от влаги и грязи, сохраняя джинсы чистыми и сухими. Угги и джинсы хорошо сочетаются с шубами, пальто или пуховиками.



Стильные сочетания джинсов и обуви / Фото Zara

Правильно подобранная обувь с широкими джинсами выглядит уместно, стильно и комфортно.

