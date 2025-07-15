Идеальные прически на лето: соберете восхищенные взгляды

Летний сезон не только сопровождается новыми трендами в одежде. Прически не являются исключением, поэтому многие девушки ищут для себя красивые варианты, которые помогут улучшить и освежить образ. В теплое время девушки чаще всего мечтают об обновлении, поэтому рассказываем, что именно популярно в этом сезоне.

В актуальные варианты входят практические и стилистически новые решения, которые адаптированы к активному ритму жизни, жаре и высокому вниманию к естественности, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.

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Какие стрижки в моде этим летом?

В стиле 90-х

Прическа имеет желаемый объем и мягкие пряди у лица, поэтому подойдет всем, кто вдохновляется ретро-эстетикой. Стрижка перенесет во время супермоделей из 90-х, поэтому можно будет почувствовать себя с такой прической довольно особенной.

Французский боб

Благодаря этой стрижке можно получить четкий силуэт и длину чуть выше челюсти. Вариант прически подойдет для тех, кто хочет выглядеть стильно и не тратить много времени на укладку.

Люксовый боб

Этот вариант прически боб выглядит намного дороже. Хейли Бибер создали потрясающую стрижку с укороченной длиной с шоколадно-коричневыми прядями. Стрижка является идеальной для тонких волос, поскольку придает объем и текстуру.

Солнечный оттенок

К самым популярным оттенкам сезона относится абрикосовый блонд, теплое золото и натуральные медовые тона. Тонирование должно имитировать освещение от солнца и иметь естественный сияющий вид.

Классическое пикси

Такая короткая стрижка подойдет для смелых женщин, которые хотят короткую длину волос. Пикси не требует ухода, впрочем выглядит эффектно и современно.

К слову, стрижка каре остается самой популярной среди женщин благодаря своей способности вытягивать черты лица. Поэтому ищите в нашем материале три прически на короткие волосы.