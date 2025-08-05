Каждый год 5 августа отмечается День нижнего белья. Красивое белье всегда придает уверенности в себе и сексуальности. Именно шоу Victoria's Secret прославило белье, а невероятные модели с ангельскими крыльями покорили к себе любовь миллионов зрителей.

В День нижнего белья вспомним о самых красивых образах, а которых модели легендарного шоу шагали по подиуму, пишет 24 Канал. Американский популярный бренд завершил эпоху "ангелов" еще в 2019 году. Victoria's Secret постоянно обвиняли в том, что они выбирают для шоу очень худощавых моделей и делают ставку на преувеличенном эротизме.

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Как выглядели лучшие выходы моделей Victoria's Secret?

Кризисный период привел к тому, что организаторы вынуждены были отменить шоу с крыльями. Несмотря на это, прошлом году легендарное шоу после 5-летнего перерыва вернулось.

В Нью-Йорке показ открыла певица Lisa, а среди участников были Джиджи Хадид, ее сестра Белла Хадид, Даутцен Крус, Адриана Лима, Алессандра Амбросио и другие известные модели. Впервые на шоу появились Кейт Мосс и Карла Бруни, а завершила показ Тайра Бэнкс.

За появлением моделей на подиуме всегда наблюдала огромная аудитория фанатов, поскольку это не был просто показ, а самое настоящее шоу. Каждый год сцену украшали невероятными декорациями, а модели выходили в эффектных комплектах белья, украшенных кружевом, лелитками, латексом, шелком и фирменными крыльями.

В число главных моделей входили Тайра Бэнкс, Хайди Клум, Адриана Лима, Алессандра Амбросио, Кендалл Дженнер, Джиджи и Белла Хадид. Их выходы всегда были сенсацией.

В День нижнего белья вспоминаем 6 самых красивых выходов моделей, которые поразили публику видом и энергетикой, которую они излучали.



Лучшие выходы шоу Victoria's Secret / Фото Getty Images



Лучшие выходы шоу Victoria's Secret / Фото Getty Images



Лучшие выходы шоу Victoria's Secret / Фото Getty Images



Лучшие выходы шоу Victoria's Secret / Фото Getty Images



Лучшие выходы шоу Victoria's Secret / Фото Getty Images



Лучшие выходы шоу Victoria's Secret / Фото Getty Images

К слову, купальники в горошек, популярные в 50-х годах, возвращаются в моду этим летом, их носят такие звезды, как Кайли Дженнер и Дуа Липа.