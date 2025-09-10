Французский маникюр – классика, к которой обращаются всегда. Этот дизайн придает элегантный вид, который никогда не выходит из моды.

Звезды также часто выбирают традиционный френч для своих образов. Например, среди главных поклонниц этого дизайна можно выделить Селену Гомес, пишет 24 Канал со ссылкой на голливудского nail-мастера @tombachik.

Какой маникюр выбрала Селена Гомез? Селена Гомес недавно выбрала французский френч. Этот дизайн характеризуется светло-розовой базой в сочетании с белыми "кончиками". Выглядит свежо, актуально и сдержанно. Как всегда, за маникюр звезды отвечал знаменитый мастер маникюра Том Бачик, услугами которого Селена пользуется уже много лет.

Какой маникюр самый элегантный?

Это полупрозрачное покрытие нежного молочного оттенка с возможностью добавления светлых оттенков – "шелковая вуаль". Дизайн создан передает роскошную шелковистость без потребности в сильном глянце.

Такой стиль маникюра подчеркивает естественную красоту, элегантность и сдержанную роскошь. Идеально подойдет для тех, кто предпочитает утонченность, а не смелые заявления.