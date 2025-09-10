Класика завжди в тренді: Селена Гомес показала бездоганний манікюр
- Селена Гомес обрала елегантний французький манікюр для осені 2025 року.
- Манікюр підкреслює природну красу і стриману розкіш, підійде для шанувальників витонченості.
Французький манікюр – класика, до якої звертаються завжди. Цей дизайн надає елегантний вигляд, який ніколи не виходить з моди.
Зірки також часто обирають традиційний френч для своїх образів. Наприклад, серед головних шанувальниць цього дизайну можна виділити Селену Гомес, пише 24 Канал з посиланням на голлівудського nail-майстра @tombachik.
Який манікюр найелегантніший?
Це напівпрозоре покриття ніжного молочного відтінку з можливістю додавання світлих відтінків – "шовкова вуаль". Дизайн створений передає розкішну шовковість без потреби у сильному глянці.
Такий стиль манікюру підкреслює природну красу, елегантність і стриману розкіш. Ідеально підійде для тих, хто віддає перевагу витонченості, а не сміливим заявам.
Часті питання
Який манікюр обирає Селена Гомез?
Селена Гомес нещодавно обрала французький френч. Цей дизайн характеризується світло-рожевою базою в поєднанні з білими "кінчиками" – виглядає свіжо, актуально і стримано.
Хто робить манікюр Селені Гомез?
Майстром манікюру Селени Гомез є знаменитий nail-майстер Том Бачік, послугами якого Селена користується вже багато років.
Який манікюр вважається найелегантнішим?
Найелегантніший манікюр – це напівпрозоре покриття ніжного молочного відтінку з можливістю додавання світлих відтінків, відомий як "шовкова вуаль". Дизайн підкреслює природну красу, елегантність і стриману розкіш.