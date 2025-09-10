Французький манікюр – класика, до якої звертаються завжди. Цей дизайн надає елегантний вигляд, який ніколи не виходить з моди.

Зірки також часто обирають традиційний френч для своїх образів. Наприклад, серед головних шанувальниць цього дизайну можна виділити Селену Гомес, пише 24 Канал з посиланням на голлівудського nail-майстра @tombachik.

Читайте також Шоколадні нігті Наомі Кемпбелл з 90-х повертаються: 4 найкращі дизайни трендового манікюру

Який манікюр обрала Селена Гомез? Селена Гомес нещодавно обрала французький френч. Цей дизайн характеризується світло-рожевою базою в поєднанні з білими "кінчиками". Виглядає свіжо, актуально і стримано. Як завжди, за манікюр зірки відповідав знаменитий майстер манікюру Том Бачік, послугами якого Селена користується вже багато років.

Який манікюр найелегантніший?

Це напівпрозоре покриття ніжного молочного відтінку з можливістю додавання світлих відтінків – "шовкова вуаль". Дизайн створений передає розкішну шовковість без потреби у сильному глянці.

Такий стиль манікюру підкреслює природну красу, елегантність і стриману розкіш. Ідеально підійде для тих, хто віддає перевагу витонченості, а не сміливим заявам.