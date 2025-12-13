В моду врывается тренд на серую тушь: она визуально увеличивает глаза
- Серая тушь становится популярной благодаря своей способности визуально увеличивать глаза и создавать эффект мягкой подсветки.
- Тренд на серую тушь возрождает эстетику 90-х и подходит людям со светлыми ресницами, делая лицо более естественным.
Выбор туши для нас всех еще недавно казался простым. Все, что мы выбирали –это черный цвет с тем вариантом щеточки, который подходит для наших ресниц. В 2025 году в моду ворвалась коричневая тушь, а теперь все делают ставку еще и на серую.
Серая тушь в бьюти мире считается фаворитом, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Сначала может казаться, что такая тушь наоборот все портит, но на самом деле она выглядит заметно, создавая эффект мягкой подсветки, поэтому взгляд кажется еще более открытым. Тренд на серую тушь сейчас на пике, и он точно стоит внимания.
Как выглядит серая тушь на ресницах?
Популярность на серую тушь пришла к нам с возвращением эстетики 90-х годов. Когда-то ее очень часто использовали актрисы на съемках фильма и в фэшн-редакциях для съемок обложек. Ее фишка в том, что она начнет мягко выделять ресницы без перегрузки макияжа.
Сейчас уже хитом ее сделали тикток-инфлюенсеры. Визажисты говорят, что серая тушь подчеркивает контуры глаз, визуально открывает взгляд и делает ресницы более выразительными.
Как выглядит серая тушь на ресницах: смотрите видео
Серая тушь подходит людям со светлыми ресницами. Благодаря цвету она делает лицо более мягким и естественным. На темной коже оттенок дает легкий контраст и делает ресницы более заметными. Серая тушь – идеальный вариант для естественного результата. А вот для зеленых и голубых глаз тушь станет находкой, потому что очень хорошо подчеркнет естественный цвет.
Визажисты отмечают, что плотная тональная основа, слишком накрашенные брови и сильный контуринг могут визуально состарить лицо, пишет VegOut. Рекомендуется использовать легкие формулы тонального крема, делать растушевку контуринга и выбирать натуральные оттенки для бровей и губ.
Какие еще есть интересные советы?
Женщины после 60 лет чаще выбирают короткие стрижки из-за потери объема волос с возрастом. Асимметричный боб, классическое пикси и классический боб – это стрижки, которые омолаживают и легко ухаживают.
Чрезмерное количество пудры и четкий контур глаз могут создать эффект маски и уставшего вида, поэтому лучше использовать жидкие пудры и коричневые тени.
