5 стойких духов, которые стоит приобрести этой весной: они держатся целый день

Далеко не все духи имеют хорошую стойкость, а тем более качественный шлейф. Это связано с тем, из каких нот состоит аромат.

Тем не менее палитра шлейфовых духов довольно широкая. Подобрать вариант такого аромата можно довольно легко, пишет 24 Канал со ссылкой на TikTok.

Читайте также Украинка сделала макияж с помощью Skittles и разорвала TikTok: результат удивил всех

Какие ароматы имеют лучший шлейф

Orto Parisi Cuoium



Какие есть духи с ароматом кожи / Фото Pinterest

Cuoium – насыщенный ориентальный кожаный парфюм с древесными и бальзамическими акцентами. Аромат дополняют ноты табака и смолы, которые придают композиции теплоты, загадочности и интимности. Это парфюм для тех, кто любит глубокие, интенсивные и изысканные композиции.

Orto Parisi Terroni



Какой деревянный аромат выбрать/ Фото Pinterest

Terroni – это яркий и выразительный аромат с мощным древесным и земляным характером. Также в нем чувствуются пачули и земляные ноты. Аромат имеет определенную "грубость", но в то же время в нем есть элегантность, что делает его очень интересным.

Orto Parisi Megamare



Есть ли духи с запахом моря / Фото Pinterest

Megamare – это аромат, наполнен морскими аккордами, солью, легкими древесными и зелеными акцентами. Этот парфюм напоминает морской бриз или свежий океанский ветер, приносящий ощущение простора и свободы.

Thomas Kosmala 4 Sport



Варианты свежих ароматов / Фото Pinterest

4 Sport – это аромат для активных, энергичных людей. В нем сочетаются свежие, цитрусовые ноты с древесными и пряными акцентами. В его основе мандарин, грейпфрут, а также легкие амбровые оттенки, создающие ощущение бодрости и энергии.

Tom Ford Tobacco Vanille



Какие есть ароматы с запахом табака / Фото Pinterest

Tobacco Vanille – неизменная классика. Аромат имеет легкие дымные пряные оттенки с нотами корицы, сухих фруктов, какао и других сладких пряностей. Он создает атмосферу роскоши и уюта.