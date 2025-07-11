Сумка принадлежала известной французской певице Джейн Биркин, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Лот ушел с молотка за 10 минут. На аксессуар претендовали 9 покупателей, впрочем приобрести ее сумел коллекционер из Японии.

"Оригинальная сумка Birkin является настоящей уникальной вещью – единственной в своем роде в истории моды, которая превратилась в феномен поп-культуры, сигнализирующий о роскоши в самый изысканный способ. Сумка, изначально разработанная Hermès как практичный аксессуар для Джейн Биркин, стала самой желанной сумкой в истории", – сказала глава отдела сумок и моды Sotheby's Морган Халими.

Сумка, которую носила Джейн Биркин имеет несколько отличий от последующих версий – это размер сумки, металлические кольца, фурнитура и плечевой ремень, которые никогда не были воспроизведены. На переднем клапане изображены ее инициалы JB, а на плечевом ремешке свисают маленькие серебряные кусачки для ногтей, поскольку актриса часто ими пользовалась.

История сумки Birkin

Черную кожаную сумку создали для певицы и актрисы Джейн Биркин в 1985 году. С нынешним генеральным директором Hermès International SCA Жаном-Луи Дюма, актриса столкнулась во время полета в самолете. Она пожаловалась на отсутствие сумочки Hermès, которая бы соответствовала ее потребностям. Тогда она нарисовала модель на пакете, и вскоре после этого Дюма подарил ей оригинальную Birkin, которую бренд выпустил в продажу под ее именем.

Актриса носила эту сумку ежедневно почти 10 лет, а в 1994 году Биркин продала аксессуар на аукционе, чтобы собрать деньги для благотворительной организации по борьбе со СПИДом. В 2025 году ее перепродали еще раз.

К слову, в моду вернулась обувь, которую мы не любили. Теперь их активно носят известные модницы.

Добавим, что предыдущий рекорд продаж произошел в 2021 году. Тогда сумку с бриллиантами Hermès Kelly из крокодиловой кожи, продали за 513 тысяч долларов.