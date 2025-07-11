Сумка належала відомій французькій співачці Джейн Біркін, пише 24 Канал з посиланням на CNN.

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Лот пішов з молотка за 10 хвилин. На аксесуар претендували 9 покупців, втім придбати її зумів колекціонер з Японії.

"Оригінальна сумка Birkin є справжньою унікальною річчю – єдиною у своєму роді в історії моди, яка перетворилася на феномен поп-культури, що сигналізує про розкіш у найвишуканіший спосіб. Сумка, спочатку розроблена Hermès як практичний аксесуар для Джейн Біркін, стала найбажанішою сумкою в історії", – сказала голова відділу сумок і моди Sotheby’s Морган Халімі.

Сумка, яку носила Джейн Біркін має кілька відмінностей від наступних версій – це розмір сумки, металеві кільця, фурнітура та плечовий ремінь, які ніколи не були відтворені. На передньому клапані зображені її ініціали JB, а на плечовому ремінці звисають маленькі срібні кусачки для нігтів, оскільки акторка часто ними користувалася.

Історія сумки Birkin

Чорну шкіряну сумку створили для співачки та акторки Джейн Біркін у 1985 році. З одішнім генеральним директором Hermès International SCA Жаном-Луї Дюма, акторка зіткнулася під час польоту в літаку. Вона поскаржилася на відсутність сумочки Hermès, яка б відповідала її потребам. Тоді вона намалювала модель на пакеті, і невдовзі після цього Дюма подарував їй оригінальну Birkin, яку бренд випустив у продаж під її ім'ям.

Акторка носила цю сумку щодня майже 10 років, а у 1994 році Біркін продала аксесуар на аукціоні, щоб зібрати гроші для благодійної організації з боротьби зі СНІДом. У 2025 році її перепродали ще раз.

До слова, в моду повернулося взуття, яке ми не любили. Тепер їх активно носять відомі модниці.

Додамо, що попередній рекорд продажу стався у 2021 році. Тоді сумку з діамантами Hermès Kelly з крокодилячої шкіри, продали за 513 тисяч доларів.