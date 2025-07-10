Оригинальную сумку Джейн Биркин продали за 10 миллионов долларов: чем она уникальна

Знаменитую сумку от бренда Hermès, которая принадлежала Джейн Биркин, и стала прототипом современной популярной модели Birkin, продали на аукционе. Ее цена достигла 10 миллионов долларов, поэтому сумка стала самой дорогой из всех, что продавали на торгах.

Сумка принадлежала известной французской певице Джейн Биркин, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Лот ушел с молотка за 10 минут. На аксессуар претендовали 9 покупателей, впрочем приобрести ее сумел коллекционер из Японии.

"Оригинальная сумка Birkin является настоящей уникальной вещью – единственной в своем роде в истории моды, которая превратилась в феномен поп-культуры, сигнализирующий о роскоши в самый изысканный способ. Сумка, изначально разработанная Hermès как практичный аксессуар для Джейн Биркин, стала самой желанной сумкой в истории", – сказала глава отдела сумок и моды Sotheby's Морган Халими.

Сумка, которую носила Джейн Биркин имеет несколько отличий от последующих версий – это размер сумки, металлические кольца, фурнитура и плечевой ремень, которые никогда не были воспроизведены. На переднем клапане изображены ее инициалы JB, а на плечевом ремешке свисают маленькие серебряные кусачки для ногтей, поскольку актриса часто ими пользовалась.

История сумки Birkin

Черную кожаную сумку создали для певицы и актрисы Джейн Биркин в 1985 году. С нынешним генеральным директором Hermès International SCA Жаном-Луи Дюма, актриса столкнулась во время полета в самолете. Она пожаловалась на отсутствие сумочки Hermès, которая бы соответствовала ее потребностям. Тогда она нарисовала модель на пакете, и вскоре после этого Дюма подарил ей оригинальную Birkin, которую бренд выпустил в продажу под ее именем.

Актриса носила эту сумку ежедневно почти 10 лет, а в 1994 году Биркин продала аксессуар на аукционе, чтобы собрать деньги для благотворительной организации по борьбе со СПИДом. В 2025 году ее перепродали еще раз.

К слову, в моду вернулась обувь, которую мы не любили. Теперь их активно носят известные модницы.

Добавим, что предыдущий рекорд продаж произошел в 2021 году. Тогда сумку с бриллиантами Hermès Kelly из крокодиловой кожи, продали за 513 тысяч долларов.