Сейчас Приянка выглядит просто невероятно. Она очень следит за собой, в частности, регулярно занимается спортом, пишет 24 Канал.

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Также нельзя не отметить стиль Приянки. Модель всегда безупречно одета. Ее образы неоднократно становились центром внимания СМИ.

Какой стиль имеет Приянка Чопра?

Официальные выходы Приянки Чопра это всегда удачно подобранная комбинация одежды, аксессуаров и обуви. Платья, которые выбирает женщина, заслуживают отдельного внимания. Они обязательно имеют "изюминку".

Нельзя не отметить и любовь Приянки к национальной одежде. В частности, у актрисы можно заметить много нарядов, именно в такой стилистике.

На каждый день Приянка выбирает более сдержанную одежду. Женщина имеет очень яркую внешность, поэтому даже самый простой наряд на ней имеет изящный вид.

Можно смело сказать, что через одежду Приянка часто демонстрирует ее настроение. К примеру, в отпуске актриса примеряет довольно яркие образы.

Аксессуары, которые носит Приянка, заслуживают отдельного внимания. Женщина не боится быть "overdressed". Она делает акценты сразу на нескольких зонах и часто носит яркие цвета.