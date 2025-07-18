Зараз Пріянка виглядає просто неймовірно. Вона дуже слідкує за собою, зокрема, регулярно займається спортом, пише 24 Канал.

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Також не можна не відзначити стиль Пріянки. Модель завжди бездоганно вдягнена. Її образи неодноразово ставали центром уваги ЗМІ.

Який стиль має Пріянка Чопра?

Офіційні виходи Пріянки Чопри це завжди вдало підібрана комбінація одягу, аксесуарів та взуття. Сукні, які обирає жінка, заслуговують окремої уваги. Вони обов'язково мають "родзинку".

Не можна не відзначити і любов Пріянки до національного одягу. Зокрема, у акторки можна помітити багато вбрання, саме в такій стилістиці.

На щодень Пріянка обирає більш стриманий одяг. Жінка має дуже яскраву зовнішність, тому навіть найпростіше вбрання на ній має витончений вигляд.

Можна сміливо сказати, що через одяг Пріянка часто демонструє її настрій. До прикладу, у відпустці акторка приміряє доволі яскраві образи.

Аксесуари, які носить Пріянка, заслуговують окремої уваги. Жінка не боїться бути "overdressed". Вона робить акценти одразу на декількох зонах і часто носить яскраві кольори.