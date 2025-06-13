С чем носить джинсы летом: 6 вещей, которые освежат образ

Джинсы являются любимым элементом гардероба многих девушек, поэтому даже летом сложно представить без них свой образ. Для того, чтобы аутфиты были красивыми, стоит их освежить с помощью определенных вещей. С ними образы на основе джинсов станут намного интереснее.

Несмотря на смену сезонов, джинсы не теряют своей актуальности, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Модницы уже показали множество красивых образов с джинсами, которые можно повторить этим летом.

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Девушки сочетают джинсы с балетками в сетку, плетеными сумками, красивыми блузами и тому подобное. В представленной подборке вы можете найти аутфиты на каждый день.

С балетками в сетку

Этим летом носите джинсы с балетками в сеточку, или желейной обувью, которая уже начинает набирать популярность. Такие балетки удобные и достаточно комфортные в жаркое время года.



Красивые образы с джинсами / Фото Cosmopolitan

С плетеной сумкой

Летом сочетайте свои образы плетеной сумкой, которая имеет достаточно красивый и стильный вид. Сумка из рафии уже давно перешла из пляжного элемента в городской, поэтому будет удачно смотреться с легким нарядом.



Стильные образы с джинсами / Фото Cosmopolitan

С романтической блузой

Стилизуйте джинсы с романтической блузой, которая в этом году снова становится актуальной благодаря бохо-шику. Сочетайте такой аутфит с обувью на каблуках и стильной прической.



Модные образы с джинсами / Фото Cosmopolitan

С платьем

Этим летом нас заполонил новый тренд – сочетание бельевого платья с джинсами. Такой аутфит подойдет для смелых девушек, впрочем выглядит он невероятно стильно.



Стильные образы с джинсами / Фото Cosmopolitan

С платком на талии

Также новым трендом стал платок, связанный на талии. Такой трюк стилизации своего образа уже начали повторять многие девушки. Выглядит свежо и довольно интересно.



Интересные образы с джинсами / Фото Cosmopolitan

С топом бандо

Создайте для себя вечерний образ с топом бандо, джинсами и туфлями на каблуках. На верх можно надеть шелковый платок или корсет. С добавлением обуви на каблуках аутфит будет иметь непревзойденный вид.



Стильные образы с джинсами / Фото Cosmopolitan

К слову, недавно мы рассказали о трендовых купальниках на лето. Как они выглядят – смотрите в нашем материале.