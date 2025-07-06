Как стирать вещи из деликатных тканей, чтобы они служили дольше
- К деликатным тканям относятся шелк, шерсть, кашемир, кружево, шифон и вискоза, они требуют осторожного ухода.
- Для очистки деликатных вещей рекомендуется ручная стирка при температуре не выше 30 °C.
К деликатным тканям можно отнести шелк, шерсть, кашемир, кружево, шифон и вискозу. Именно эти материалы считаются довольно сложными в уходе.
Дело в том, что эти ткани нужно очищать от загрязнений деликатно. Ведь неправильная стирка может привести к деформации, потере цвета или даже разрушению структуры волокон, пишет 24 Канал.
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Как нужно стирать деликатные вещи
- Читайте этикетку
Обязательно внимательно изучите ярлык на одежде. Производитель всегда указывает оптимальные условия стирки, сушки и глажки.
Как правильно стирать вещи из вискозы / Фото Pexels
- Выбирайте ручную стирку
Для большинства деликатных тканей лучшим вариантом является именно ручная стирка. В то же время необходимо соблюдать следующие правила:
- температура воды не выше 30 °C;
- используйте специальные гели или шампуни для деликатной стирки;
- замачивайте вещи на, буквально, 5 минут;
- нельзя тереть вещи;
- полоскание должно происходить в холодной воде.
Если же вы выбрали машинную стирку, осуществляйте ее на специальном режиме, который соответствует типу ткани. Для дополнительной защиты можно использовать стиральный мешок.
- Сушку осуществляйте без нагрева и прямого воздействия солнца
Разложите изделие на полотенце на горизонтальной поверхности. Таким образом вещь должна постепенно высыхать. Со временем смените полотенце, если оно стало влажным.
Как необходимо стирать шелк / Фото Pexels
Обратите внимание! Деликатные ткани не стоит вешать на плечики, чтобы вещь не деформировалась.
- Гладьте такую вещь только по необходимости
Чтобы выгладить деликатный материал, нужно обязательно вывернуть его. Также лучше осуществлять глажку через тонкую ткань.