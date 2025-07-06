Как стирать вещи из деликатных тканей, чтобы они служили дольше

К деликатным тканям можно отнести шелк, шерсть, кашемир, кружево, шифон и вискозу. Именно эти материалы считаются довольно сложными в уходе.

Дело в том, что эти ткани нужно очищать от загрязнений деликатно. Ведь неправильная стирка может привести к деформации, потере цвета или даже разрушению структуры волокон, пишет 24 Канал.

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Как нужно стирать деликатные вещи

Читайте этикетку

Обязательно внимательно изучите ярлык на одежде. Производитель всегда указывает оптимальные условия стирки, сушки и глажки.



Как правильно стирать вещи из вискозы / Фото Pexels

Выбирайте ручную стирку

Для большинства деликатных тканей лучшим вариантом является именно ручная стирка. В то же время необходимо соблюдать следующие правила:

температура воды не выше 30 °C;

используйте специальные гели или шампуни для деликатной стирки;

замачивайте вещи на, буквально, 5 минут;

нельзя тереть вещи;

полоскание должно происходить в холодной воде.

Если же вы выбрали машинную стирку, осуществляйте ее на специальном режиме, который соответствует типу ткани. Для дополнительной защиты можно использовать стиральный мешок.

Сушку осуществляйте без нагрева и прямого воздействия солнца

Разложите изделие на полотенце на горизонтальной поверхности. Таким образом вещь должна постепенно высыхать. Со временем смените полотенце, если оно стало влажным.



Как необходимо стирать шелк / Фото Pexels

Обратите внимание! Деликатные ткани не стоит вешать на плечики, чтобы вещь не деформировалась.

Гладьте такую вещь только по необходимости

Чтобы выгладить деликатный материал, нужно обязательно вывернуть его. Также лучше осуществлять глажку через тонкую ткань.