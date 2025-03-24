Куда нужно наносить духи, чтобы они ощущались целый день

Даже самый лучший и дорогой аромат может потерять свою интенсивность через несколько часов. Так происходит, если неправильно выбрать место нанесения духов.

Существует миф, что чем больше духов ты нанесешь, тем лучше будет ощущаться аромат. На самом же деле это не так. Гораздо большую роль играет зона нанесения аромата, пишет 24 Канал.

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Как правильно наносить духи

Наносите духи на влажную кожу

Духи лучше всего держатся на слегка влажной коже. Поэтому старайтесь наносить аромат сразу после душа. Это позволит ароматическим молекулам лучше "зацепиться" за кожу.



Стоит ли брызгать духи на шею / Фото Unsplash

Выбирайте правильные места для нанесения духов

Есть несколько точек на теле, где аромат будет держаться дольше. Обычно это:

Запястья.

Шея и за ушами.

Под коленями и на локтях.

Волосы.

Если вы хотите, чтобы аромат держался еще дольше, можно наносить парфюм на одежду. Это нужно делать осторожно, дабы не оставить пятен.



Можно ли растирать духи / Фото Unsplash

Обратите внимание! Хотя некоторые люди привыкли тереть запястья после нанесения духов, это не лучшая идея. Трение может разрушить молекулы аромата, снижая его стойкость и изменяя композицию. Просто дайте духам высохнуть на коже естественным путем.

Сколько держатся духи

Нужно понимать разницу между основными типами духов, поскольку от этого зависит, как долго аромат будет держаться на вашей коже: