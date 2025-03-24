Куди потрібно наносити парфуми, щоб вони відчувалися цілий день

Навіть найкращий і найдорожчий аромат може втратити свою інтенсивність через кілька годин. Так відбувається, якщо неправильно обрати місце нанесення парфумів.

Існує міф, що чим більше парфумів ти нанесеш, тим краще відчуватиметься аромат. Насправді ж це не так. Набагато більшу роль грає зона нанесення аромату, пише 24 Канал.

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Як правильно наносити парфуми

Наносьте парфуми на вологу шкіру

Парфуми краще за все тримаються на злегка вологій шкірі. Тому старайтесь наносити аромат одразу після душу. Це дозволить ароматичним молекулам краще "зачепитися" за шкіру.



Чи варто бризкати парфуми на шию / Фото Unsplash

Обирайте правильні місця для нанесення парфумів

Є кілька точок на тілі, де аромат триматиметься довше. Зазвичай це:

Зап’ястя.

Шия і за вухами.

Під колінами та на ліктях.

Волосся.

Якщо ви хочете, аби аромат тримався ще довше, можна наносити парфуми на одяг. Це потрібно робити обережно, щоб не залишити плям.



Чи можна розтирати парфуми / Фото Unsplash

Зверніть увагу! Хоча деякі люди звикли терти зап’ястя після нанесення парфумів, це не найкраща ідея. Тертя може зруйнувати молекули аромату, знижуючи його стійкість і змінюючи композицію. Просто дайте парфумам висохнути на шкірі природним шляхом.

Скільки тримаються парфуми

Потрібно розуміти різницю між основними типами парфумів, оскільки від цього залежить, як довго аромат буде триматися на вашій шкірі: