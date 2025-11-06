Одна женская стрижка, которая скроет морщины: помолодеете на глазах

Женщины после 45 лет подбирают для себя прическу особенно тщательно. Для тех, кто хочет сохранить молодой вид, специалисты советуют обратить внимание на стрижку, которая скрывает морщины.

Правильная прическа играет важную роль в образе, пишет 24 Канал со ссылкой на Glam. Если стрижка подходит к лицу, то способна даже омолодить женщину и убрать несколько лишних лет.

Какую стрижку сделать после 45 лет?

По словам парикмахеров, стрижка для женщин после 45 лет должна иметь слои, объем и мягкие движения прядей, чтобы взгляд сосредоточился не на линиях лица, а именно на прическе.

Прямая стрижка, завершающаяся на линии шеи может подчеркнуть кольца Венеры или складки, а вот многослойная стрижка и динамические пряди способны смягчить акценты и отвлечь внимание от морщин.



Также довольно удачно омолаживает зрелых женщин – челка. Она скрывает со лба морщины и подчеркивает зону глаз. Чтобы правильно подобрать челку, нужно учесть форму лица и структуру волос, тогда парикмахер подберет желаемую длину челки.



Приведенное описание стрижки сосредоточено на принципе подбора формы, и если конкретизировать, то стоит выбрать между несколькими популярными вариантами: многослойным бобом, стрижкой с длинными слоями, шегги, челкой-шторкой, легкой воздушной челкой или удлиненным бобом со слоями.



Издание City Magazine рассказало об интересной стрижке, которая подойдет всем женщинам после 50 лет. В центре внимания – стрижка пикси. Прическа стала популярной после появления Ким Кардашян с короткими волосами. Красивая стрижка идеально подходит женщинам после 50 лет. Она универсальна, но для разных форм лица требует определенных корректировок.

