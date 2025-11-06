Одна жіноча стрижка, яка приховає зморшки: помолодшаєте на очах

Жінки після 45 років підбирають для себе зачіску особливо ретельно. Для тих, хто хоче зберегти молодий вигляд, фахівці радять звернути увагу на стрижку, яка приховує зморшки.

Правильна зачіска відіграє важливу роль в образі, пише 24 Канал з посиланням на Glam. Якщо стрижка пасує до обличчя, то здатна навіть омолодити жінку й прибрати кілька зайвих років.

Яку стрижку зробити після 45 років?

За словами перукарів, стрижка для жінок після 45 років повинна мати шари, об’єм й м’які рухи пасм, щоб погляд зосередився не на лініях обличчя, а саме на зачісці.

Пряма стрижка, що завершується на лінії шиї може підкреслити кільця Венери чи складки, а от багатошарова стрижка й динамічні пасма здатні пом’якшити акценти й відвернути увагу від зморшок.



Вдалі стрижки для жінок / Фото Pinterest

Також доволі вдало омолоджує зрілих жінок – чубчик. Він приховує з лоба зморшки й підкреслити зону очей. Щоб правильно підібрати чубчик, потрібно врахувати форму обличчя й структуру волосся, тоді перукар підбере бажану довжину чубчика.



Вдалі стрижки для жінок / Фото Pinterest

Наведений опис стрижки зосереджений на принципі підбору форми, та якщо конкретизувати, то варто обрати між кількома популярними варіантами: багатошаровим бобом, стрижкою з довгими шарами, шеггі, чубчиком-шторкою, легким повітряним чубчиком чи подовженим бобом з шарами.



Вдалі стрижки для жінок / Фото Pinterest

Видання City Magazine розповіло про цікаву стрижку, яка підійде всім жінкам після 50 років. У центрі уваги – стрижка піксі. Зачіска стала популярною після появи Кім Кардашян з коротким волоссям. Красива стрижка ідеально підходить жінкам після 50 років. Вона універсальна, але для різних форм обличчя потребує певних коригувань.

