Одна жіноча стрижка, яка приховає зморшки: помолодшаєте на очах
- Жінкам після 45 років рекомендується стрижка з шарами та об'ємом, щоб акцентувати увагу на зачісці, а не на лініях обличчя.
- Чубчик допомагає приховати зморшки на лобі, підкреслюючи зону очей, і його довжину слід підбирати з урахуванням форми обличчя та структури волосся.
Жінки після 45 років підбирають для себе зачіску особливо ретельно. Для тих, хто хоче зберегти молодий вигляд, фахівці радять звернути увагу на стрижку, яка приховує зморшки.
Правильна зачіска відіграє важливу роль в образі, пише 24 Канал з посиланням на Glam. Якщо стрижка пасує до обличчя, то здатна навіть омолодити жінку й прибрати кілька зайвих років.
Читайте також Шалено омолоджують: три стрижки, які маскують сивину
Яку стрижку зробити після 45 років?
За словами перукарів, стрижка для жінок після 45 років повинна мати шари, об’єм й м’які рухи пасм, щоб погляд зосередився не на лініях обличчя, а саме на зачісці.
Пряма стрижка, що завершується на лінії шиї може підкреслити кільця Венери чи складки, а от багатошарова стрижка й динамічні пасма здатні пом’якшити акценти й відвернути увагу від зморшок.
Вдалі стрижки для жінок / Фото Pinterest
Також доволі вдало омолоджує зрілих жінок – чубчик. Він приховує з лоба зморшки й підкреслити зону очей. Щоб правильно підібрати чубчик, потрібно врахувати форму обличчя й структуру волосся, тоді перукар підбере бажану довжину чубчика.
Вдалі стрижки для жінок / Фото Pinterest
Наведений опис стрижки зосереджений на принципі підбору форми, та якщо конкретизувати, то варто обрати між кількома популярними варіантами: багатошаровим бобом, стрижкою з довгими шарами, шеггі, чубчиком-шторкою, легким повітряним чубчиком чи подовженим бобом з шарами.
Вдалі стрижки для жінок / Фото Pinterest
Видання City Magazine розповіло про цікаву стрижку, яка підійде всім жінкам після 50 років. У центрі уваги – стрижка піксі. Зачіска стала популярною після появи Кім Кардашян з коротким волоссям. Красива стрижка ідеально підходить жінкам після 50 років. Вона універсальна, але для різних форм обличчя потребує певних коригувань.
Який відтінок волосся в моді восени?
Трендовий відтінок для осені 2025 року – Bambi Brunette. Це поєднання теплого каштанового відтінку з медовими, бежевими та карамельними відблисками.
Зірки, такі як Гейлі Бібер, Кайя Гербер та Зендея, популяризували цей відтінок. Колір надає волоссю м'якості та природного сяйва.
Часті питання
Які стрижки рекомендують жінкам після 40 років?
Перукарі радять стрижки з шарами, об'ємом та м'якими рухами пасм – це допомагає зосередити увагу на зачісці, а не на лініях обличчя.
Чому багатошарова стрижка краще підходить для зрілих жінок?
Багатошарова стрижка і динамічні пасма можуть пом'якшити акценти й відвернути увагу від зморшок – це робить образ більш молодіжним.
Які варіанти стрижок популярні для жінок після 45 років?
Популярні варіанти включають багатошаровий боб, стрижку з довгими шарами, шеггі, чубчик-шторку, легкий повітряний чубчик та подовжений боб з шарами.