Как подстричься в декабре на короткие волосы: невероятные прически для женщин

Перед Новым годом многие женщины хотят добавить красоты своему внешнему виду благодаря стрижке. До главного праздника года осталось совсем немного времени, поэтому предлагаем выбрать интересный вариант прически, который сможет создать невероятный вид.

Мы привыкли самовыражаться благодаря наряду, однако прическа также способна добавить имиджа, уменьшить возраст и даже омолодить, пишет 24 Канал со ссылкой на Hair Styles Weekly. Такие прически имеют интересный вид, а их универсальность поможет сэкономить время на укладке.

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Cub Cut

Эта стильная стрижка подойдет всем, кто любит четкие и чистые линии. Прическа создает невероятный баланс между изяществом и смелостью.



Красивые прически на декабрь для коротких волос / Фото Pinterest

Curly Bob

Такая стрижка для кудрявых женщин позволяет идеально обрамить волосы и показать кудри или волнистости. Эта прическа подходит всем независимо от формы лица. Чтобы сохранить локоны и объем – пользуйтесь специальным гелем или кремом.



Стильные прически на декабрь для коротких волос / Фото Pinterest

Непринужденный боб

Этот вариант прически подойдет для тех, кто хочет иметь непринужденный вид и красивый образ. Стрижка от классического боба отличается своей мягкостью. Благодаря взъерошенным волнам можно создать непринужденную прическу, которая будет выглядеть довольно стильно и интересно.



Красивые прически на декабрь для коротких волос / Фото Pinterest

Edgy Bob

За основу этой стрижки взяли традиционный бой. Главная особенность заключается в ровных слоях, определенной асимметрии и взъерошенной текстуре. Такая стрижка сможет излучить уверенность в себе и подойдет всем, кто не боится экспериментов.



Стильные прически на декабрь для коротких волос / Фото Pinterest