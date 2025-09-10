Укр Рус
10 сентября, 11:43
2

Идеальные короткие стрижки для женщин после 40 лет: их советуют все парикмахеры

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Женщинам после 40 лет рекомендуются короткие стрижки, которые придают объема и подчеркивают черты лица, такие как пикси с боковым пробором, прямой боб, итальянский боб, воздушная челка и кудрявый шег.
  • Каждая из этих стрижек имеет свои преимущества: пикси освежает лицо, прямой боб акцентирует на блеске волос, итальянский боб добавляет элегантности, воздушная челка смягчает морщины, а кудрявый шег подходит для волнистых волос.

Женщинам после 40 лет стоит выбирать стрижки, которые подчеркнут их красоту и визуально придадут омолаживающий вид лицу. С возрастом пряди становятся тоньше, рост замедляться, поэтому длинные и тяжелые прически становятся неудобными.

Есть несколько коротких стрижек, которые имеют красивый вид и идеально подходят женщинам после 40 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на Parade. Правильно подобранная стрижка придаст хорошей формы и объема, а еще выгодно подчеркнет черты лица.

Какие стрижки подходят женщинам после 40 лет?

Пикси с боковым пробором

Глубокий боковой пробор подойдет в том случае, если волосы потеряли объем или стали реже. Прическа способна мгновенно освежить лицо, подчеркнуть линию скул и добавить легкости. Для укладки понадобится только спрей для объема, чтобы получить современный и непринужденный образ.


Стрижки для женщин после 40 лет / Фото Pinterest

Прямой боб

Стрижка подойдет в том случае, когда захочется обновления без радикальных изменений. Четкая нижняя линия хорошо обрамляет лицо, а главный акцент будет на ухоженных и блестящих волосах.


Стрижки для женщин после 40 лет / Фото Pinterest

Итальянский боб

Прическа ниже линии челюсти способна подарить легкий и элегантный вид. Итальянский боб делает черты более гармоничными. Для укладки надо только подсушить волосы феном с круглой щеткой.


Стрижки для женщин после 40 лет / Фото Pinterest

Воздушная челка

Легкая челка открывает лицо и мягко обрамляет глаза. Прическа хорошо подходит женщинам после 40 лет, поскольку смягчает лобные морщины.

Стрижки для женщин после 40 лет / Фото Pinterest

Кудрявый шег

Стрижка прекрасно подойдет женщинам, которые имеют натуральные волны и кудри. Прическа придает правильный объем и подходит для волос, которые редеют.


Стрижки для женщин после 40 лет / Фото Pinterest

Какие стрижки способны омолодить?

Частые вопросы

Какие стрижки рекомендуются для женщин после 40 лет?

Стрижки, такие как пикси с боковым пробором, прямой боб, итальянский боб, воздушная челка и кудрявый шег, идеально подходят для женщин после 40 лет - они добавляют объема, подчеркивают черты лица и выглядят современно.

Чем отличается пикси с боковым пробором от других стрижек?

Пикси с боковым пробором подходит для волос, которые потеряли объем или стали более редкими - она освежает лицо, подчеркивает линию скул и добавляет легкости, требуя лишь спрей для объема для укладки.

Какие преимущества имеет итальянский боб для женщин старшего возраста?

Итальянский боб придает легкий и элегантный вид, делает черты лица более гармоничными и подходит для женщин старшего возраста, позволяя легко укладывать волосы феном с круглой щеткой.