Жінкам після 40 років варто обирати стрижки, які підкреслять їхню красу та візуально нададуть омолоджуючого вигляду обличчю. З віком пасма стають тоншими, ріст сповільнюватися, тому довгі та важкі зачіски стають незручними.

Є кілька коротких стрижок, які мають красивий вигляд та ідеально підходять жінкам після 40 років, пише 24 Канал з посиланням на Parade. Правильно підібрана стрижка надасть гарної форми та об’єму, а ще вигідно підкреслить риси обличчя.

Які стрижки підходять жінкам після 40 років?

Піксі з бічним проділом

Глибокий бічний проділ підійде у тому випадку, якщо волосся втратило об’єм чи стало рідшим. Зачіска здатна миттєво освіжити обличчя, підкреслити лінію вилиць та додати легкості. Для укладки знадобиться лише спрей для об’єму, щоб отримати сучасний та невимушений образ.



Стрижки для жінок після 40 років / Фото Pinterest

Прямий боб

Стрижка підійде у тому випадку, коли захочеться оновлення без радикальних змін. Чітка нижня лінія добре обрамляє обличчя, а головний акцент буде на доглянутому й блискучому волоссі.



Стрижки для жінок після 40 років / Фото Pinterest

Італійський боб

Зачіска нижче лінії щелепи здатна подарувати легкий та елегантний вигляд. Італійський боб робить риси більш гармонійними. Для укладки треба лише підсушити волосся феном з круглою щіткою.



Стрижки для жінок після 40 років / Фото Pinterest

Повітряний чубчик

Легкий чубчик відкриває обличчя та м’як обрамляє очі. Зачіска гарно підходить жінкам після 40 років, оскільки пом’якшує лобові зморшки.

Стрижки для жінок після 40 років / Фото Pinterest

Кучерявий шег

Стрижка чудово підійде жінкам, які мають натуральні хвильки та кучері. Зачіска надає правильного об’єму та підходить для волосся, яке рідшає.



Стрижки для жінок після 40 років / Фото Pinterest

Які стрижки здатні омолодити?