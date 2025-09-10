Ідеальні короткі стрижки для жінок після 40 років: їх радять всі перукарі
- Жінкам після 40 років рекомендуються короткі стрижки, які надають об'єму та підкреслюють риси обличчя, такі як піксі з бічним проділом, прямий боб, італійський боб, повітряний чубчик і кучерявий шег.
- Кожна з цих стрижок має свої переваги: піксі освіжає обличчя, прямий боб акцентує на блиску волосся, італійський боб додає елегантності, повітряний чубчик пом'якшує зморшки, а кучерявий шег підходить для хвилястого волосся.
Жінкам після 40 років варто обирати стрижки, які підкреслять їхню красу та візуально нададуть омолоджуючого вигляду обличчю. З віком пасма стають тоншими, ріст сповільнюватися, тому довгі та важкі зачіски стають незручними.
Є кілька коротких стрижок, які мають красивий вигляд та ідеально підходять жінкам після 40 років, пише 24 Канал з посиланням на Parade. Правильно підібрана стрижка надасть гарної форми та об’єму, а ще вигідно підкреслить риси обличчя.
Які стрижки підходять жінкам після 40 років?
Піксі з бічним проділом
Глибокий бічний проділ підійде у тому випадку, якщо волосся втратило об’єм чи стало рідшим. Зачіска здатна миттєво освіжити обличчя, підкреслити лінію вилиць та додати легкості. Для укладки знадобиться лише спрей для об’єму, щоб отримати сучасний та невимушений образ.
Стрижки для жінок після 40 років / Фото Pinterest
Прямий боб
Стрижка підійде у тому випадку, коли захочеться оновлення без радикальних змін. Чітка нижня лінія добре обрамляє обличчя, а головний акцент буде на доглянутому й блискучому волоссі.
Стрижки для жінок після 40 років / Фото Pinterest
Італійський боб
Зачіска нижче лінії щелепи здатна подарувати легкий та елегантний вигляд. Італійський боб робить риси більш гармонійними. Для укладки треба лише підсушити волосся феном з круглою щіткою.
Стрижки для жінок після 40 років / Фото Pinterest
Повітряний чубчик
Легкий чубчик відкриває обличчя та м’як обрамляє очі. Зачіска гарно підходить жінкам після 40 років, оскільки пом’якшує лобові зморшки.
Стрижки для жінок після 40 років / Фото Pinterest
Кучерявий шег
Стрижка чудово підійде жінкам, які мають натуральні хвильки та кучері. Зачіска надає правильного об’єму та підходить для волосся, яке рідшає.
Стрижки для жінок після 40 років / Фото Pinterest
Які стрижки здатні омолодити?
- Чудово омолоджує жінок у старшому віці багатошаровий боб, чубчик, коротка стрижка, довге волосся з меліруванням.
- Для жінок після 60 років підійде французький боб, стрижка піксі, довгий та класичний боб. Ці зачіски подарують відчуття молодості.
Часті питання
