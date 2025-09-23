Укр Рус
Сразу минус 10 лет: стрижки для седых женщин, которые мгновенно омолаживают
23 сентября, 16:00
Сразу минус 10 лет: стрижки для седых женщин, которые мгновенно омолаживают

Юлия Турелык
Основные тезисы
Многие женщины пытаются замаскировать седину окрашиванием, однако с каждым годом седина считается благородной. Именно поэтому определенная часть женщин не стесняются естественного цвета своих волос. Подчеркнуть седину и даже получить омолаживающий вид, можно благодаря правильно подобранной стрижке.

Седые волосы становятся символом элегантности, пишет 24 Канал со ссылкой на She Finds. Стилисты определили несколько причесок, которые освежают женщину и визуально омолаживают, снижая реальный возраст.

Какие стрижки подходят женщинам с сединой?

Боб до подбородка

Прическа Синтии Никсон считается одной из лучших. Стрижка выглядит стильно и прекрасно подойдет для тех, кто хочет сэкономить время на укладке волос.


Модные стрижки для женщин с сединой / Фото HBO Max

Пикси с челкой

Актриса Джейн Фонда прекрасно демонстрирует на своем примере пикси с челкой на бок. Такая стрижка прекрасно подчеркивает скулы и скрывает все недостатки и возрастные изменения на лице.


Модные стрижки для женщин с сединой / Фото Splash News

Помпадур с боковым пробором

Красивый вариант стрижки можно подсмотреть у певицы Pink. Прическа помпадур создает дополнительный объем, а боковой пробор добавляет прядям подвижности.


Модные стрижки для женщин с сединой / Фото Shutterstock

Омбре боб

Такая прическа подойдет женщинам с черными волосами и седыми прядями. В таком случае можно сделать омбре, которое омолаживает интересным видом. Красивый вид на собственном примере показывала Джордан Данн.


Модные стрижки для женщин с сединой / Фото Splash News

Многослойный боб

Актриса Хелен Миррен носит многослойный боб с волнами. Такая стрижка не только скрывает тонкие волосы, но и их жидкость.


Модные стрижки для женщин с сединой / Фото Splash News

Частые вопросы

Почему седые волосы стали символом элегантности?

Седые волосы стали символом элегантности благодаря своей способности визуально омолаживать женщин, придавая им стильный вид –такие волосы часто ассоциируются с мудростью и зрелостью, что добавляет шарма.

Какие прически рекомендуют стилисты для женщин с седыми волосами?

Стилисты рекомендуют несколько причесок для женщин с седыми волосами, таких как боб до подбородка, пикси с челкой, помпадур с боковым пробором, омбре боб и многослойный боб – все они помогают освежить вид и подчеркнуть естественную красоту.

Как прически влияют на визуальный возраст женщин после 50?

Прически, такие как пикси с челкой или многослойный боб, могут визуально уменьшить возраст женщин после 50 лет – они подчеркивают скулы, скрывают возрастные изменения и придают объем, делая лицо моложе и свежее.