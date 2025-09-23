Чимало жінок намагаються замаскувати сивину фарбуванням, однак з кожним роком сивина вважається благородною. Саме тому певна частина жінок не соромляться природного кольору свого волосся. Підкреслити сивину та навіть отримати омолоджуючий вигляд, можна завдяки правильно підібраній стрижці.

Сиве волосся стає символом елегантності, пише 24 Канал з посиланням на She Finds. Стилісти визначили кілька зачісок, які освіжають жінку та візуально омолоджують, знижуючи реальний вік.

Читайте також Омолоджуючі стрижки для жінок після 50 років: результат приголомшить

Які стрижки підходять жінкам з сивиною?

Боб до підборіддя

Зачіска Синтії Ніксон вважається однією з найкращих. Стрижка має стильний вигляд та чудово підійде для тих, хто хоче зекономити час на укладці волосся.



Модні стрижки для жінок з сивиною / Фото HBO Max

Піксі з чубчиком

Акторка Джейн Фонда прекрасно демонструє на своєму прикладі піксі з чубчиком на бік. Така стрижка чудово підкреслює вилиці та приховує всі недоліки й вікові зміни на обличчі.



Модні стрижки для жінок з сивиною / Фото Splash News

Помпадур з боковим проділом

Красивий варіант стрижки можна підгледіти в співачки Pink. Зачіска помпадур створює додатковий об’єм, а бічний проділ додає пасмам рухливості.



Модні стрижки для жінок з сивиною / Фото Shutterstock

Омбре боб

Така зачіска підійде жінкам з чорним волоссям та сивими пасмами. У такому випадку можна зробити омбре, яке омолоджує цікавим виглядом. Красивий вигляд на власному прикладі показувала Джордан Данн.



Модні стрижки для жінок з сивиною / Фото Splash News

Багатошаровий боб

Акторка Гелен Міррен носить багатошаровий боб з хвильками. Така стрижка не лише приховує тонке волосся, але і його рідину.



Модні стрижки для жінок з сивиною / Фото Splash News

Як виглядають модні стрижки після 60 років?