Сиве волосся стає символом елегантності, пише 24 Канал з посиланням на She Finds. Стилісти визначили кілька зачісок, які освіжають жінку та візуально омолоджують, знижуючи реальний вік.
Які стрижки підходять жінкам з сивиною?
Боб до підборіддя
Зачіска Синтії Ніксон вважається однією з найкращих. Стрижка має стильний вигляд та чудово підійде для тих, хто хоче зекономити час на укладці волосся.
Модні стрижки для жінок з сивиною / Фото HBO Max
Піксі з чубчиком
Акторка Джейн Фонда прекрасно демонструє на своєму прикладі піксі з чубчиком на бік. Така стрижка чудово підкреслює вилиці та приховує всі недоліки й вікові зміни на обличчі.
Модні стрижки для жінок з сивиною / Фото Splash News
Помпадур з боковим проділом
Красивий варіант стрижки можна підгледіти в співачки Pink. Зачіска помпадур створює додатковий об’єм, а бічний проділ додає пасмам рухливості.
Модні стрижки для жінок з сивиною / Фото Shutterstock
Омбре боб
Така зачіска підійде жінкам з чорним волоссям та сивими пасмами. У такому випадку можна зробити омбре, яке омолоджує цікавим виглядом. Красивий вигляд на власному прикладі показувала Джордан Данн.
Модні стрижки для жінок з сивиною / Фото Splash News
Багатошаровий боб
Акторка Гелен Міррен носить багатошаровий боб з хвильками. Така стрижка не лише приховує тонке волосся, але і його рідину.
Модні стрижки для жінок з сивиною / Фото Splash News
Як виглядають модні стрижки після 60 років?
- Жінкам після 60 років перукарі радять короткі стрижки, такі як каре, піксі, подовжене каре, боб та біксі.
- Кожна з цих зачісок адаптована для різних типів волосся та форм обличчя, дозволяючи жінкам старшого віку виглядати стильно й молодо.