Сиве волосся стає символом елегантності, пише 24 Канал з посиланням на She Finds. Стилісти визначили кілька зачісок, які освіжають жінку та візуально омолоджують, знижуючи реальний вік.

Які стрижки підходять жінкам з сивиною?

Боб до підборіддя

Зачіска Синтії Ніксон вважається однією з найкращих. Стрижка має стильний вигляд та чудово підійде для тих, хто хоче зекономити час на укладці волосся.



Модні стрижки для жінок з сивиною / Фото HBO Max

Піксі з чубчиком

Акторка Джейн Фонда прекрасно демонструє на своєму прикладі піксі з чубчиком на бік. Така стрижка чудово підкреслює вилиці та приховує всі недоліки й вікові зміни на обличчі.



Модні стрижки для жінок з сивиною / Фото Splash News

Помпадур з боковим проділом

Красивий варіант стрижки можна підгледіти в співачки Pink. Зачіска помпадур створює додатковий об’єм, а бічний проділ додає пасмам рухливості.



Модні стрижки для жінок з сивиною / Фото Shutterstock

Омбре боб

Така зачіска підійде жінкам з чорним волоссям та сивими пасмами. У такому випадку можна зробити омбре, яке омолоджує цікавим виглядом. Красивий вигляд на власному прикладі показувала Джордан Данн.



Модні стрижки для жінок з сивиною / Фото Splash News

Багатошаровий боб

Акторка Гелен Міррен носить багатошаровий боб з хвильками. Така стрижка не лише приховує тонке волосся, але і його рідину.



Модні стрижки для жінок з сивиною / Фото Splash News

