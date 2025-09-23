Седые волосы становятся символом элегантности, пишет 24 Канал со ссылкой на She Finds. Стилисты определили несколько причесок, которые освежают женщину и визуально омолаживают, снижая реальный возраст.

Какие стрижки подходят женщинам с сединой?

Боб до подбородка

Прическа Синтии Никсон считается одной из лучших. Стрижка выглядит стильно и прекрасно подойдет для тех, кто хочет сэкономить время на укладке волос.



Модные стрижки для женщин с сединой / Фото HBO Max

Пикси с челкой

Актриса Джейн Фонда прекрасно демонстрирует на своем примере пикси с челкой на бок. Такая стрижка прекрасно подчеркивает скулы и скрывает все недостатки и возрастные изменения на лице.



Модные стрижки для женщин с сединой / Фото Splash News

Помпадур с боковым пробором

Красивый вариант стрижки можно подсмотреть у певицы Pink. Прическа помпадур создает дополнительный объем, а боковой пробор добавляет прядям подвижности.



Модные стрижки для женщин с сединой / Фото Shutterstock

Омбре боб

Такая прическа подойдет женщинам с черными волосами и седыми прядями. В таком случае можно сделать омбре, которое омолаживает интересным видом. Красивый вид на собственном примере показывала Джордан Данн.



Модные стрижки для женщин с сединой / Фото Splash News

Многослойный боб

Актриса Хелен Миррен носит многослойный боб с волнами. Такая стрижка не только скрывает тонкие волосы, но и их жидкость.



Модные стрижки для женщин с сединой / Фото Splash News

