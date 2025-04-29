Летние тренды причесок, которые будут в моде этим летом: примите это во внимание

Летом всегда хочется освежить стрижку с помощью креативной техники окрашивания или создать какую-то интересную прическу. Стилисты уже рассказали о лучших вариантах, поэтому предлагаем посмотреть самые популярные из них.

В новом сезоне всегда хочется добавить интересных трендов в прическах, чтобы продемонстрировать на себе красивый образ, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.

Читайте также Прически, которые старят: как нельзя выглядеть женщинам после 50 лет

Британский стилист по окрашиванию Микела Баццоли рассказал о самых интересных прическах и цветах волос, которые стоит применить в летних трендах причесок – от боба до шегги.

Стрижка супермодели

В моде будет современная прическа для длинных волос, которая легко обрамляет волосы и выглядит как стрижка супермодели. Прическа имеет мягко приподнятые слои и подходит для естественного, блестящего движения и добавляет прядям густоты и объема по всей длине. Прическа является идеальной для тех, кто хочет сохранить длинные волосы этим летом и придать волосам свежий и современный вид.

Роскошный боб

Если вы хотите сделать этим летом короткую стрижку, то выберите прическу боб. В этом сезоне в моде роскошный боб. Это вневременной, стильный вариант, который идеально подойдет для лета. Роскошный боб придает волосам дорогой и пышный вид, поэтому подойдет для волос с тонкой текстурой.

Шегги

Эта прическа была в моде несколько последних месяцев, а теперь снова возвращается в моду. Стрижка сосредоточена на текстурах и имеет ретро-волны. Универсальный стиль подходит к любому типу и текстуре волос и делает ее одной из самых стильных стрижек на лето. Прическа невероятно смотрится на прямых, волнистых или вьющихся волосах и подходит для тех, кто не нуждается в особом уходе.

В этом году в моде также стрижка, которую совсем не надо укладывать. Стрижка подходит для любой формы лица, легко сочетается с челкой и хорошо смотрится на волнистых волосах. Как выглядит модная прическа – читайте в нашем материале.