Стрижки боб, которые лучше всего подходят для тонких волос: обратите на них внимание
- Стрижка боб актуальна для тонких волос, добавляя объема и густоты, в частности французский боб с прямыми срезами и челкой.
- Удлиненный боб позволяет сохранить длину и варьировать укладку, тогда как боб с подкрученными кончиками добавляет движения и легкости.
Женщины любят менять прически, поэтому ищут для себя актуальные стрижки, которые не только визуально улучшат их вид, но и помогут решить определенные проблемы. Для тех, у кого тонкие волосы, советуем сделать стрижку боб, которая придаст объема.
Стрижка боб является модной и останется такой еще надолго, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Несмотря на то, что боб подходит всем, не каждый вариант подходит к любым волосам. Некоторые прекрасно подойдут для густых волос, некоторые – для тонких. Стилисты уже давно определили стрижки, которые подойдут для женщин с тонкими волосами.
Читайте также 3 идеальные прически на короткую стрижку каре: их носит блогер Алина Френдий
Французский боб
Короткий и рваный боб – идеальный вариант для тонких волос. Прямые срезы добавляют густоты и создают ощущение объема. Если добавить еще и челку, тогда прическа будет выглядеть достаточно эффектно.
Боб с подкрученными кончиками
Этот боб имеет одну длину по бокам и сзади, но мягкие слои спереди, которые добавляют движения и легкости. Прическа является идеальной в случае, когда хочется чего-то простого, но и интересного. Для укладки стоит подкрутить кончики волос наружу плойкой или стайлером.
Удлиненный боб
Тем, кому хочется сохранить длину и поиграть с объемом, советуем воспользоваться бигудями. Стилисты советуют минимизировать слоение и градуированные срезы. Чем ровнее будут пряди, тем больше будет вариантов для укладки, поэтому можно сделать волны, легкие завитки или стильные прямые линии.
Чтобы понять, в какой день стоит стричь волосы, а когда от похода к парикмахеру надо отказаться, советуем посмотреть наш календарь стрижек на май.