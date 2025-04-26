Стрижки боб, которые лучше всего подходят для тонких волос: обратите на них внимание

Женщины любят менять прически, поэтому ищут для себя актуальные стрижки, которые не только визуально улучшат их вид, но и помогут решить определенные проблемы. Для тех, у кого тонкие волосы, советуем сделать стрижку боб, которая придаст объема.

Стрижка боб является модной и останется такой еще надолго, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Несмотря на то, что боб подходит всем, не каждый вариант подходит к любым волосам. Некоторые прекрасно подойдут для густых волос, некоторые – для тонких. Стилисты уже давно определили стрижки, которые подойдут для женщин с тонкими волосами.

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Французский боб

Короткий и рваный боб – идеальный вариант для тонких волос. Прямые срезы добавляют густоты и создают ощущение объема. Если добавить еще и челку, тогда прическа будет выглядеть достаточно эффектно.

Боб с подкрученными кончиками

Этот боб имеет одну длину по бокам и сзади, но мягкие слои спереди, которые добавляют движения и легкости. Прическа является идеальной в случае, когда хочется чего-то простого, но и интересного. Для укладки стоит подкрутить кончики волос наружу плойкой или стайлером.

Удлиненный боб

Тем, кому хочется сохранить длину и поиграть с объемом, советуем воспользоваться бигудями. Стилисты советуют минимизировать слоение и градуированные срезы. Чем ровнее будут пряди, тем больше будет вариантов для укладки, поэтому можно сделать волны, легкие завитки или стильные прямые линии.

Чтобы понять, в какой день стоит стричь волосы, а когда от похода к парикмахеру надо отказаться, советуем посмотреть наш календарь стрижек на май.