Немедленно выбросьте кокосовое масло: что делать, если волосы сухие как солома

Если волосы очень сухие, следовательно нужно изменить уход. Кроме этого, необходимо убрать внешние факторы, которые влияют на них негативно.

Сухие волосы могут быть следствием агрессивного окрашивания, использования термоприборов, жесткой воды или неправильного ухода. Об этом пишет 24 Канал.

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Что делать, если волосы очень сухие

Правила ухода за сухими волосами:

Не наносите шампунь по всей длине: не наносите шампунь по всей длине . Первое правило профессионального мытья головы – намыливать только кожу головы, а не волосы полностью. Шампуни, особенно сульфатные, осушают волосы. Главное – очистить кожу от кожного сала и пота, любая другая грязь все равно смоется с волос водой и пеной, когда вы будете смывать шампунь.

. Первое правило профессионального мытья головы – намыливать только кожу головы, а не волосы полностью. Шампуни, особенно сульфатные, осушают волосы. Главное – очистить кожу от кожного сала и пота, любая другая грязь все равно смоется с волос водой и пеной, когда вы будете смывать шампунь. Увлажняйте волосы . Используйте увлажняющие кондиционеры и маски с глицерином, алоэ вера, гиалуроновой кислотой и пантенолом. Хорошо работают профессиональные маски с кератином, протеинами шелка и аминокислотами.

. Используйте увлажняющие кондиционеры и маски с глицерином, алоэ вера, гиалуроновой кислотой и пантенолом. Хорошо работают профессиональные маски с кератином, протеинами шелка и аминокислотами. "Запечатывайте влагу" несмываемым уходом (но не маслами). Это так называемые ливины – несмываемые кремы, бальзамы или кондиционеры, которые защищают волосы от потери влаги, задерживая ее в волосе.

несмываемым уходом (но не маслами). Это так называемые ливины – несмываемые кремы, бальзамы или кондиционеры, которые защищают волосы от потери влаги, задерживая ее в волосе. Мойте волосы теплой водой. Горячая вода открывает кутикулу и делает волосы еще более сухими.

Горячая вода открывает кутикулу и делает волосы еще более сухими. Не трите волосы полотенцем и не ходите долго с ним на голове . Полотенца забирают влагу из волос, а это нам не нужно – лучше аккуратно вытрите их.

. Полотенца забирают влагу из волос, а это нам не нужно – лучше аккуратно вытрите их. Если пользуетесь феном или утюжком, всегда наносите термозащиту – спреи или кремы с силиконами.

Обратите внимание. Сушить волосы феном также нужно правильно. Неправильная сушка, в частности на высоких температурах, также может быть причиной сухости и ломкости волос.



Многие девушки игнорируют несмываемый уход, но он помогает / Pexels

На что обратить внимание во время ухода

Многие ошибочно думают, что масла увлажняют волосы, но это не так. Масло не увлажняет, а "запечатывает" волосы – если они уже сухие, масло только закроет сухость внутри. Кроме этого, оно может утяжелять и делать волосы ломкими – особенно кокосовое, касторовое и ши.

Более того, некоторые масла вытягивают влагу – например, кокосовое и репейное на сухих волосах могут сделать их еще жестче.

Как правильно использовать масла:

При необходимости наносите только на влажные волосы после использования увлажняющих средств.

Используйте легкие эфиры масел (например, масло брокколи, аргановое или камелии).

Лучше всего подходят силиконовые сыворотки – они не дают волосам пересыхать, но не запечатывают сухость.



Не все масла увлажняют волосы / Pexels

Кроме этого, следует избегать агрессивных спиртов, которые испаряют влагу и могут сделать волосы еще более сухими:

Alcohol Denat (денатурированный спирт);

Ethanol (этанол);

Isopropyl Alcohol (изопропиловый спирт);

SD Alcohol;

Methanol, Propanol, Propyl Alcohol.

Переберите ваши баночки для ухода – лучше избегать таких спиртов или хотя бы убедиться, что они не стоят в начале состава.

Эти составляющие можно найти в средствах для объема или укладки, сухих шампунях и даже в некоторых термозащитных спреях или маслах.

Однако есть полезные спирты, которые наоборот смягчают, увлажняют и помогают распутывать волосы:

Cetearyl Alcohol;

Cetyl Alcohol;

Stearyl Alcohol;

Behenyl Alcohol.

Они часто есть в составе кондиционеров, масок и несмываемых уходовых средств.