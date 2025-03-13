Негайно викиньте кокосову олійку: що робити, якщо волосся сухе як солома

Якщо волосся дуже сухе, отже потрібно змінити догляд. Крім цього, необхідно прибрати зовнішні фактори, які впливають на нього негативно.

Сухе волосся може бути наслідком агресивного фарбування, використання термоприладів, жорсткої води або неправильного догляду. Про це пише 24 Канал.

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Що робити, якщо волосся дуже сухе

Правила догляду за сухим волоссям:

Не наносьте шампунь по всій довжині . Перше правило професійного миття голови – намилювати лише шкіру голови, а не волосся повністю. Шампуні, особливо сульфатні, осушують волосся. Головне – очистити шкіру від шкірного сала та поту, будь-який інший бруд все одно змиється з волосся водою та піною, коли ви змиватимете шампунь.

. Перше правило професійного миття голови – намилювати лише шкіру голови, а не волосся повністю. Шампуні, особливо сульфатні, осушують волосся. Головне – очистити шкіру від шкірного сала та поту, будь-який інший бруд все одно змиється з волосся водою та піною, коли ви змиватимете шампунь. Зволожуйте волосся . Використовуйте зволожувальні кондиціонери та маски з гліцерином, алое вера, гіалуроновою кислотою та пантенолом. Добре працюють професійні маски з кератином, протеїнами шовку та амінокислотами.

. Використовуйте зволожувальні кондиціонери та маски з гліцерином, алое вера, гіалуроновою кислотою та пантенолом. Добре працюють професійні маски з кератином, протеїнами шовку та амінокислотами. "Запечатуйте вологу" незмивним доглядом (але не оліями). Це так звані лівіни – незмивні креми, бальзами чи кондиціонери, які захищають волосся від втрати вологи, затримуючи її у волосині.

незмивним доглядом (але не оліями). Це так звані лівіни – незмивні креми, бальзами чи кондиціонери, які захищають волосся від втрати вологи, затримуючи її у волосині. Мийте волосся теплою водою. Гаряча вода відкриває кутикулу і робить волосся ще сухішим.

Гаряча вода відкриває кутикулу і робить волосся ще сухішим. Не тріть волосся рушником й не ходіть довго з ним на голові . Рушники забирають вологу з волосся, а це нам не потрібно – краще акуратно повитирайте його.

. Рушники забирають вологу з волосся, а це нам не потрібно – краще акуратно повитирайте його. Якщо користуєтесь феном або праскою, завжди наносьте термозахист – спреї або креми з силіконами.

Зверніть увагу. Сушити волосся феном також потрібно правильно. Неправильна сушка, зокрема на високих температурах, також може бути причиною сухості та ламкості волосся.



Багато дівчат ігнорують незмивний догляд, але він допомагає / Pexels

На що звернути увагу під час догляду

Багато хто помилково думає, що олії зволожують волосся, але це не так. Олія не зволожує, а "запечатує" волосся – якщо воно вже сухе, олія лише закриє сухість всередині. Крім цього, вона може обтяжувати й робити волосся ламким – особливо кокосова, рицинова та ши.

Ба більше, деякі олії витягують вологу – наприклад, кокосова і реп'яхова на сухому волоссі можуть зробити його ще жорсткішим.

Як правильно використовувати олії:

За потреби наносьте лише на вологе волосся після використання зволожувальних засобів.

Використовуйте легкі ефіри олій (наприклад, масло броколі, арганову або камелії).

Найкраще підходять силіконові сироватки – вони не дають волоссю пересихати, але не запечатують сухість.



Не всі олійки зволожують волосся / Pexels

Крім цього, слід уникати агресивних спиртів, які випаровують вологу і можуть зробити волосся ще сухішим:

Alcohol Denat (денатурований спирт);

Ethanol (етанол);

Isopropyl Alcohol (ізопропіловий спирт);

SD Alcohol;

Methanol, Propanol, Propyl Alcohol.

Переберіть ваші баночки для догляду – краще уникати таких спиртів або хоча б переконатися, що вони не стоять на початку складу.

Ці складники можна знайти у засобах для об'єму чи укладки, сухих шампунях й навіть у деяких термозахисних спреях чи олійках.

Однак є корисні спирти, які навпаки пом'якшують, зволожують та допомагають розплутувати волосся:

Cetearyl Alcohol;

Cetyl Alcohol;

Stearyl Alcohol;

Behenyl Alcohol.

Вони часто є у складі кондиціонерів, масок та незмивних доглядових засобів.