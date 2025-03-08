Річ у тім, що сушіння феном дійсно може негативно вплинути на волосся, але лише за певних умов, пише 24 Канал.

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Яка шкода від сушіння феном

Основна проблема при сушінні волосся феном – це вплив високих температур. Коли волосся піддається сильному нагріванню, кутикула (зовнішній шар волосини) розкривається, що може призвести до втрати вологи та пошкодження структури.


Чим небезпечне сушіння волосся феном / Фото Pexels

Які негативні наслідки має неправильне сушіння волосся:

  • Сухість та ламкість. Якщо волосся часто висушується при високих температурах, воно може стати сухим, ламким і важким для укладання.
  • Втрата блиску. Пошкоджена кутикула не може відображати світло, через що волосся виглядає тьмяним.
  • Посічені кінці. Висушене і ослаблене волосся більше схильне до виникнення посічених кінців.

Як правильно сушити волосся феном

Щоб волосся не було пошкоджено, потрібно правильно сушити його феном. Для цього потрібно:

  1. Попередньо промокнути волосся рушником.
  2. Використовувати термозахист.
  3. Сушити волосся на невисокій температурі.
  4. Розчісувати волосся в процесі сушки.
  5. При сушці тримати фен щонайменше у 20 сантиметрах від голови.
  6. Не досушувати волосся на 100%, краще залишати його зовсім трохи вологим.

Щоб волосся мало приголомшливий вигляд, не потрібно витрачати мільйони чи докладати надзусилля. Достатньо зробити правильний вибір у догляді, який забезпечить локонам здоров’я, силу та природний блиск. Продукти FORTESSE створені для того, щоб ви мали гарний вигляд щодня. З FORTESSE ви сучасні!


Чи можна сушити волосся феном на високій температурі / Фото Pexels

Як обрати хороший фен

Щоб волосся не пошкодилось, потрібно використовувати якісний фен. У ньому мають бути наявні:

  • іонізація;
  • регулятор температури;
  • додаткові насадки, наприклад, дифузор, що дозволяє розсіювати повітря.