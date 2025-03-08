Дело в том, что сушка феном действительно может негативно повлиять на волосы, но только при определенных условиях, пишет 24 Канал.

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Какой вред от сушки феном

Основная проблема при сушке волос феном – это воздействие высоких температур. Когда волосы подвергаются сильному нагреву, кутикула (внешний слой волоса) раскрывается, что может привести к потере влаги и повреждению структуры.



Чем опасна сушка волос феном / Фото Pexels

Какие негативные последствия имеет неправильная сушка волос:

Сухость и ломкость . Если волосы часто высушиваются при высоких температурах, они могут стать сухими, ломкими и не поддаваться укладке.

. Если волосы часто высушиваются при высоких температурах, они могут стать сухими, ломкими и не поддаваться укладке. Потеря блеска . Поврежденная кутикула не может отражать свет, из-за чего волосы выглядят тусклыми.

. Поврежденная кутикула не может отражать свет, из-за чего волосы выглядят тусклыми. Секущиеся концы. Высушенные и ослабленные волосы больше подвержены возникновению секущихся концов.

Как правильно сушить волосы феном

Чтобы волосы не были повреждены, нужно правильно сушить их феном. Для этого нужно:

Предварительно промокнуть волосы полотенцем. Использовать термозащиту. Сушить волосы на невысокой температуре. Расчесывать волосы в процессе сушки. При сушке держать фен минимум в 20 сантиметрах от головы. Не досушивать волосы на 100%, лучше оставлять их совсем немного влажными.

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Можно ли сушить волосы феном на высокой температуре / Фото Pexels

Как выбрать хороший фен

Чтобы волосы не повредились, нужно использовать качественный фен. В нем должны присутствовать: