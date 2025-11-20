Самый модный свитер зимы – в ромбы: стильные примеры от европейских модниц
Вязаные свитера в ромбы стали одним из ведущих трендов сезона. Геометрический узор выглядит шикарно, поэтому стоит добавить эту вещь в свой гардероб.
Стилисты советуют сначала инвестировать в качественную верхнюю одежду, тогда в кожаные сапоги, а дальше уже добавить к своим образам красивый свитер, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Европейские модницы уже активно носят свитера в ромбы, поэтому мы покажем, с чем их стильно носить.
Такие свитера когда-то носили наши родители, а сейчас они представлены в известных магазинах: H&M, Zara и Stradivarius. Принт является одним из символов эстетики преппи, которая вернулась в моду в этом году. Теперь интересный свитер нашел свое место в гардеробе каждого инфлюенсера
С чем носить свитер в ромбы?
Свитер с шерстяными брюками
Такое сочетание можно носить по любому случаю – в офис или на ужин с подругами. Сочетание свитера с брюками выглядит изысканно, а жакет может добавить образу особого шарма.
Бордовый свитер и коричневые брюки
Для создания шикарного образа, сочетайте бордовый свитер со светло-коричневыми брюками и бордовой верхней одеждой. Такие современные цветовые сочетания можно носить хоть каждый день.
Городской шик
Кроме свитера, обращайте еще внимание на кардиган в ромбы. Он хорошо сочетается с брюками палаццо и сапогами на каблуках. Завершить такой ансамбль вещей можно длинным пальто.
Издание Real Simple рассказало о еще нескольких интересных свитерах, которые можно купить на зиму. В список входит пять стильных вариантов: укороченный свитер, классический объемный свитер, монохромные комплекты, текстурные свитера и свитера с узором Аргайл. Эти варианты охватывают разные стили – от грубых вязок до модных узоров.
Какие гольфы в моде осенью?
Дизайнер Андре Тан выделил модные гольфы на осень. В список входят кашемировые, классические черные, с принтом, до колена и яркие цветные.
Каждый тип гольфа предлагает различные стилизации, от сочетания с джинсами до ношения как самостоятельной одежды с высокими сапогами
