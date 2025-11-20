Наймодніший светр зими – у ромби: стильні приклади від європейських модниць
- В’язані светри в ромби стали трендом сезону, їх носять європейські модниці, і вони доступні у таких магазинах, як H&M, Zara та Stradivarius.
- Светри в ромби можна поєднувати з вовняними штанами, бордовими та коричневими елементами гардеробу, а також кардиганами у ромби для досягнення міського шику.
В’язані светри в ромби стали одним із провідних трендів сезону. Геометричний візерунок має шикарний вигляд, тож варто додати цю річ до свого гардероба.
Стилісти радять спочатку інвестувати у якісний верхній одяг, тоді у шкіряні чоботи, а далі вже додати до своїх образів красивий светр, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Європейські модниці вже активно носять светри у ромби, тож ми покажемо, з чим їх стильно носити.
Такі светри колись носили наші батьки, а зараз вони представлені у відомих магазинах: H&M, Zara та Stradivarius. Принт є одним із символів естетики преппі, яка повернулася в моду цього року. Тепер цікавий светр знайшов своє місце в гардеробі кожного інфлюенсера
З чим носити светр у ромби?
Светр з вовняними штанами
Таке поєднання можна носити за будь-якої нагоди – в офіс чи на вечерю з подругами. Поєднання светра зі штанами виглядає вишукано, а жакет може додати образу особливого шарму.
Бордовий светр та коричневі штани
Для створення шикарного образу, поєднайте бордовий светр зі світло-коричневими штанами та бордовим верхнім одягом. Такі сучасні колірні поєднання можна носити хоч кожного дня.
Міський шик
Окрім светра, звертайте ще увагу на кардиган у ромби. Він добре поєднається зі штанами палаццо й чоботами на підборах. Довершити такий ансамбль речей можна довгим пальто.
Видання Real Simple розповіло про ще кілька цікавих светрів, які можна купити на зиму. До списку входить п'ять стильних варіантів: вкорочений светр, класичний об'ємний светр, монохромні комплекти, текстурні светри та светри з візерунком Аргайл. Ці варіанти охоплюють різні стилі – від грубих в’язок до модних візерунків.
Які гольфи в моді восени?
Дизайнер Андре Тан виокремив модні гольфи на осінь. До списку входять кашемірові, класичні чорні, з принтом, до коліна та яскраві кольорові.
Кожен тип гольфу пропонує різні стилізації, від поєднання з джинсами до носіння як самостійного одягу з високими чоботами
