Некоторые поочередно пшикают духи на запястья. Однако, все эти методы имеют свои недостатки, пишет 24 Канал со ссылкой на TikTok.

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Как протестировать духи

Для того, чтобы хорошо протестировать духи на самом деле не нужны никакие спецсредства. Достаточно будет использовать пальцы.

Дело в том, что парфюм раскрывается на коже не так, как на блоттере. Когда мы пшикаем его на запястье, то это всего 2 возможности протестировать аромат. В дальнейшем все запахи смешаются.



Как тестировать духи без тестера / Фото Unsplash

Обратите внимание! Запястья "теплее" чем пальцы. Поэтому аромат там может раскрываться быстрее.

Именно поэтому, для теста стоит использовать пальцы. Фактически, это возможность попробовать аж 10 ароматов за один раз.

Главное, пшикать целенаправленно на палец, чтобы запахи духов не смешивались. Также стоит "освежать" обоняние, например, с помощью аромата кофе в зернах.



Как правильно тестировать духи / Фото Unsplash

Заметьте! Любые духи раскрываются не сразу. Все части ароматической композиции начинают ощущаться постепенно. Сначала чувствуются именно верхние ноты, затем середине, а затем и базовые. Последние – самые стойкие и дольше всего ощутимы на коже.