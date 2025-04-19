В начале года произошло большое возвращение прически бикси, которую когда-то любили все кинозвезды, однако в последние дни в центре внимания оказались все другие стили, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.

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Кроме стрижек, в моду возвращается еще и определенное окрашивание, которое мы ненадолго забыли, а теперь снова можем вспоминать с новым размахом.

Омбре

Некоторые считали, что эра окрашивания волос в стиле омбре уже в прошлом, но эта техника снова возвращается в моду. Специалисты утверждают, что восстановление популярности техники омбре является следствием экономических событий в мире и необходимости женщин сократить посещение парикмахерской. Соответственно, снова в моде прическа, где основным является темные корни и светлые кончики, но на этот раз контраст несколько мягче.

Прямые волосы

Какой бы ни была мода и текущие тренды, а красивые и ухоженные прямые волосы всегда будут оставаться актуальными.

Объемные локоны

В этом году в моде будет прическа, которую в 90-х годах обожали Синди Кроуфорд и Клаудия Шиффер. Эта укладка прекрасно подойдет для тех, кто любит объемные волосы. Чтобы достичь такого эффекта – используйте бигуди.

Волны

Эта прическа была актуальной в нулевых, а поколение Z любит ее до сих пор. Невесомые волны когда-то делали на гофре, а сейчас желаемого эффекта можно достичь благодаря косичкам.

Бикси

Эта прическа сочетает в себе стрижку боб и пикси. Она короче боба и длиннее классической пикси. Это отличный выбор для тех, кто всегда хотел носить пикси, но не хватало смелости радикально укоротить волосы.

Микрочубчик

Чтобы подстричь микрочелку, нужно быть очень уверенным в себе, однако преимуществом является то, что такая стрижка достаточно проста в уходе. Челка подойдет тем, кто хочет экспериментировать.

Чтобы освежить волосы и придать им светлого тона, рекомендуем присмотреться к миндально-молочному оттенку, в котором прослеживается баланс теплого тона и прохладного. Именно этот цвет с начала весны активно носит Линдси Лохан.