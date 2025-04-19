На початку року відбулося велике повернення зачіски біксі, яку колись любили всі кінозірки, однак в останні дні в центрі уваги опинилися всі інші стилі, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.

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Окрім стрижок, в моду повертається ще й певне фарбування, яке ми ненадовго забули, а тепер знову можемо згадувати з новим розмахом.

Омбре

Дехто вважав, що ера фарбування волосся у стилі омбре вже в минулому, але ця техніка знову повертається в моду. Фахівці стверджують, що відновлення популярності техніки омбре є наслідком економічних подій у світі та необхідності жінок скоротити відвідування перукарні. Відповідно, знову в моді зачіска, де основним є темне коріння і світлі кінчики, але цього разу контраст дещо м'якший.

Пряме волосся

Якою б не була мода й поточні тренди, а красиве й доглянуте пряме волосся завжди залишатиметься актуальним.

Об’ємні локони

Цього року в моді буде зачіска, яку в 90-х роках обожнювали Сінді Кроуфорд та Клаудія Шиффер. Ця укладка чудово підійде для тих, хто любить об’ємне волосся. Щоб досягнути такого ефекту – використовуйте бігуді.

Хвильки

Ця зачіска була актуальною в нульових, а покоління Z любить її досі. Невагомі хвильки колись робили на гофре, а зараз бажаного ефекту можна досягнути завдяки косичкам.

Біксі

Ця зачіска поєднує в собі стрижку боб та піксі. Вона коротша за боб і довша за класичну піксі. Це відмінний вибір для тих, хто завжди хотів носити піксі, але не вистачало сміливості радикально вкоротити волосся.

Мікрочубчик

Щоб підстригти мікрочубчик, потрібно бути дуже впевненим в собі, однак перевагою є те, що така стрижка досить проста в догляді. Чубчик підійде тим, хто хоче експериментувати.

Щоб освіжити волосся й надати йому світлого тону, рекомендуємо придивитися до мигдалево-молочного відтінку, в якому простежується баланс теплого тону й прохолодного. Саме цей колір з початку весни активно носить Ліндсі Лохан.