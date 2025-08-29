Джинсовая юбка незаменимая вещь для осеннего гардероба любой модницы. Юлия Сахневич, жена певца Позитива, известная танцовщица и молодая мама, подтвердила это новыми кадрами.

Ее лук – яркий пример того, как стильно носить макси-юбку из денима. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала жена Позитива?

Юлия Сахневич сделала яркое модное заявление, смешав разные стили, в результате чего ее образ стал одновременно современным и глубоко укорененным в этнических традициях.

Наряд включает белую рубашку с объемными рукавами, завершающимися широкими манжетами с рюшами. Поверх рубашки одет жилет, украшенный черной вышивкой, что вдохновляется традиционными украинскими мотивами, а также современной минималистичной эстетикой.

Юлия Сахневич показалась в самой модной юбке / Фото из инстаграма @juli_sakhnevych

Чтобы завершить свой лук, Сахневич выбрала светло-голубую макси-юбку, которая имитирует внешний вид и текстуру денима. Юбка имеет свободный крой и завышенную талию, что усиливает общее ощущение легкости и непринужденности, а также добавляет образу нотки мягкости и романтичности.

Прическа – две длинные тугие косы, что добавляют образу богемного шарма. Аксессуары включают серебряные серьги-обручи и несколько колец.

Это образ сочетает элементы бохо-шика с этническим стилем, создавая так называемое современное этно-бохо. Эстетика предусматривает свободную одежду из натуральных тканей, дополненную причудливыми мотивами вышивки и плетеными узорами.

Почему джинсовая юбка – must-have на осень?

Джинсовая юбка макси становится ключевым трендом осени 2025 года, закрепляя за собой статус обязательного элемента гардероба. Эксперты выделяют несколько причин ее популярности.

Универсальность

Джинсовая юбка предлагает универсальность, сочетаясь со всем: от базовых футболок и свитеров до элегантных блузок и структурированных пиджаков.

Такая адаптивность позволяет создавать образы, подходящие для разных ситуаций, будь то повседневный выходной, день в офисе, или вечернее мероприятие.

В дополнение к своим стилевым преимуществам, деним известен своей плотностью и долговечностью, что делает джинсовые юбки идеальным выбором для прохладных осенних месяцев. Ткань обеспечивает свободу движений и комфорт на протяжении всего дня.

Разнообразие моделей

С приближением осеннего сезона 2025 года в мире моды наблюдается возрождение синих юбок в разнообразных оттенках – от светло-голубого до темно-синего. Кроме классических оттенков, в тренде этого сезона также смелые анималистические принты, сложная вышивка и стильные аппликации.



Самая модная юбка на осень-2025 / Фото Pinterest

Возвращение ретро-стиля

Длинные джинсовые юбки с завышенной талией, которые были популярными в 90-х и в начале 2000-х, снова приобретают популярность. Современные дизайнеры переосмысливают этот классический стиль с инновационными элементами, такими как разрезы, необработанные края, асимметричные застежки и накладные карманы.

Этно- и бохо-мотивы

Джинсовая юбка органично сочетается с модным стилем бохо-шик. Это универсальное изделие можно эффектно сочетать с вышитой жилеткой или рубашкой с объемными рукавами, создавая современный и стильный богемный образ.

