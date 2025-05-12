5 лучших цветов волос на лето: так краситься захотят все

Оттенок волос способен прекрасно освежить внешность, а в определенных случаях даже омолодить. Правильно подобранный цвет волос может не только придать уверенности, но и определенной легкости и красоты внешнему виду.

В нашем материале мы собрали те оттенки и цвета волос, которые уже успели завоевать сердца многих женщин и убедили в том, как изменение прически может кардинально изменить внешний вид, пишет 24 Канал.

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Здоровые и ухоженные волосы – важный атрибут каждой женщины, поэтому очень важно оставаться опрятной и следить за последними тенденциями, чтобы понять, что именно вам больше всего нравится.

К слову! Есть несколько причесок и стрижек, которые придают лишнего возраста. Их лучше избегать и не делать старшим женщинам. Больше об этом в материале.

Карамель

Оттенок идеально подойдет для тех женщин, которые немного устали от темных оттенков и намерены освежить волосы на летнее время. Карамельный цвет отлично смотрится и хорошо смотрится на смуглых оттенках кожи. Оттенок подойдет всем, кто для себя ищет спокойный и эффектный цвет краски.

Медный и рыжий

Эти цвета не слишком актуальны, поскольку не каждая девушка осмелится покрасить волосы в медный или рыжий оттенок, впрочем колористы отмечают, что в 2025 году такой цвет будет довольно актуальным.

Медный светлый напоминает медовый оттенок и придает образу особую чувственность. А вот интенсивный рыжий добавляет эффектности и прекрасно помогает заявить о себе всему миру.

Барби-блонд

В этом году лучше отойти от ледяных платиновых тонов и выбрать для себя медовый блонд, который имеет естественный вид и является универсальным.

Мягкий коричневый

Шоколадные оттенки всегда будут популярными, однако колористы советуют ослабить насыщенность для создания естественного и нежного цвета. Хлои Кардашян является примером того, как стоит красить волосы в этом году.

Оттенок шампанского

Цвет волос, который напоминает шампанское или просекко – идеальный вариант на летнее время. Такие пряди освежат волосы и придадут образу определенной благородности.