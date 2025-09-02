Укр Рус
Lady Тренды сезона Андре Тан назвал 4 цвета осени, которые подойдут всем: они станут трендом сезона
2 сентября, 12:19
3

Андре Тан назвал 4 цвета осени, которые подойдут всем: они станут трендом сезона

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Андре Тан назвал четыре трендовых цвета осени: инжирный, персиково-карамельный, темно-коричневый и глубокий синий, которые подходят для женщин любого возраста.
  • Осенние тренды включают длинные кардиганы, стиль бохо среди сумок, и шесть фасонов джинсов: свободного кроя, рваные, темный деним, прямые, широкие и со швами.

Известный украинский дизайнер рассказал поклонникам о нескольких трендовых цветах, которые будут преобладать в моде уже этой осенью. Среди популярных цветов – мягкие оттенки и глубокие классические тона.

Модные осенние цвета сделают любой образ стильным и совершенным, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана. Оттенки имеют значительное влияние на настроение человека, его эмоциональное состояние и даже восприятие окружающими.

Читайте также Он "взорвал" мир моды еще в 2016 году: некогда культовый оттенок снова станет хитом

Трендовые осенние цвета подойдут для женщин любого возраста, поэтому далее расскажем о самых актуальных из них.

Какие цвета одежды будут в тренде осенью?

Инжирный

Оттенок фиолетово-бордового цвета имеет невероятно роскошный вид. Наряд в инжирном оттенке является загадочным, несколько изысканным с намеком на элитарность.

Андре Тан отмечает, что цвет идеально подходит для верхней одежды. Это может быть осеннее пальто, или монохромный образ в виде жакета и брюк. Цвет выглядит дорого и со вкусом, поэтому к образу не нужно будет добавлять лишних деталей.

Персиково-карамельный

По словам дизайнера, этот оттенок является теплым, нежным и хорошо смотрится на вязаных вещах. Цвет является домашним, уютным и хорошо впишется в осеннюю концепцию.

Темно-коричневый

Этот оттенок является отличной альтернативой черному. Шоколадный цвет является глубоким, универсальным и сдержанным. Носить его можно соло или комбинировать с другими цветами. Темно-коричневый хорошо сочетается с бежевым или синим цветом.

Андре Тан советует на осень выбирать шоколадное пальто, брюки, платье или аксессуары. Эти вещи станут практичными для ежедневного ношения.

Глубокий синий

Цвет является довольно элегантным и глубоким. Королевский синий часто носит Кейт Миддлтон или первые леди.

Как выглядят модные цвета осени: смотрите видео

Какие вещи будут в тренде осенью?

Частые вопросы

Какие модные цвета будут актуальными осенью по версии Андре Тана?

По версии Андре Тана, модными осенними цветами будут инжирный, персиково-карамельный, темно-коричневый и глубокий синий. Каждый из этих оттенков имеет свои уникальные характеристики и подходит для разных типов одежды.

Почему цвета имеют значение в моде и как они влияют на человека?

Цвета имеют значительное влияние на настроение человека, его эмоциональное состояние и даже восприятие окружающими. Они могут подчеркнуть индивидуальность и создать определенное настроение или стиль.

Какие вещи будут в тренде осенью 2025 года?

Осенью 2025 года в тренде будут длинные кардиганы, сумки в стиле бохо с бахромой и замшей, а также шесть фасонов джинсов, включая свободный крой, рваные, темный деним, прямые, широкие и джинсы со швами.