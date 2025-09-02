Андре Тан назвал 4 цвета осени, которые подойдут всем: они станут трендом сезона
Известный украинский дизайнер рассказал поклонникам о нескольких трендовых цветах, которые будут преобладать в моде уже этой осенью. Среди популярных цветов – мягкие оттенки и глубокие классические тона.
Модные осенние цвета сделают любой образ стильным и совершенным, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана. Оттенки имеют значительное влияние на настроение человека, его эмоциональное состояние и даже восприятие окружающими.
Трендовые осенние цвета подойдут для женщин любого возраста, поэтому далее расскажем о самых актуальных из них.
Какие цвета одежды будут в тренде осенью?
Инжирный
Оттенок фиолетово-бордового цвета имеет невероятно роскошный вид. Наряд в инжирном оттенке является загадочным, несколько изысканным с намеком на элитарность.
Андре Тан отмечает, что цвет идеально подходит для верхней одежды. Это может быть осеннее пальто, или монохромный образ в виде жакета и брюк. Цвет выглядит дорого и со вкусом, поэтому к образу не нужно будет добавлять лишних деталей.
Персиково-карамельный
По словам дизайнера, этот оттенок является теплым, нежным и хорошо смотрится на вязаных вещах. Цвет является домашним, уютным и хорошо впишется в осеннюю концепцию.
Темно-коричневый
Этот оттенок является отличной альтернативой черному. Шоколадный цвет является глубоким, универсальным и сдержанным. Носить его можно соло или комбинировать с другими цветами. Темно-коричневый хорошо сочетается с бежевым или синим цветом.
Андре Тан советует на осень выбирать шоколадное пальто, брюки, платье или аксессуары. Эти вещи станут практичными для ежедневного ношения.
Глубокий синий
Цвет является довольно элегантным и глубоким. Королевский синий часто носит Кейт Миддлтон или первые леди.
Как выглядят модные цвета осени: смотрите видео
Какие вещи будут в тренде осенью?
Длинный кардиган станет ключевым элементом гардероба на осень 2025. Универсальный фасон идеально подойдет для прохладных дней.
Этой осенью стиль бохо будет очень популярным среди сумок. К актуальным сумок относятся модели с бахромой, из замши, с металлическими заклепками, кожаные плетеные сумки и из рафии.
А еще осень 2025 года предлагает 6 модных фасонов джинсов: свободного кроя, рваные, темный деним, прямые, широкие и джинсы со швами.
