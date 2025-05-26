Две пары самых модных кроссовок лета: они разрывают тренды

Девушки обожают кроссовки, поскольку ими можно дополнить любые образы – с джинсами, брюками или юбками. Стилисты уже определили несколько лучших пар, на которые стоит обратить внимание в этом сезоне.

Красивые модели кроссовок станут отличным акцентом для летних аутфитов, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Как выглядят трендовые кроссовки лета

Кроссовки раньше были исключительно обувью для спорта, а теперь они появляются на подиумах и в образах инфлюенсеров и многих модниц. Теперь кроссовки – это не только база, но и главная составляющая образа, который способен задать тон всему.

Этим летом в моде будут кроссовки в интересных цветах и эффектных фактурах. Эта обувь является выразительной, небанальной и точно сможет завершить ваш образ. Советуем обратить внимание на 3 самые горячие тренды кроссовок, которые захотят носить все.

Кроссовки ярких оттенков

В этом году самыми модными считаются яркие кроссовки. Выбирайте для себя любые цвета – красный, синий, зеленый и тому подобное. Они способны делать образ красивым, интересным и гораздо более эффектным. Эффектно выглядят образы, когда девушки выбирают наряд под цвет обуви.

Кроссовки с анималистическим принтом

Уже несколько лет подряд анималистические принты не сдают позиций. Этим летом к леопардовым кроссовкам добавится еще и принт зебры и коровьи принты. Такая обувь придаст образу смелых акцентов. Стилисты советуют сочетать кроссовки с денимом или нарядом в монохромном стиле.

Кстати, Кендалл Дженнер выбрала джинсы в цвете индиго, которые являются универсальной частью гардероба, подходят к различным вещам и обуви, и снова стали популярным трендом.