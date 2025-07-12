Стильные прически для лета: с ними вы всегда будете выглядеть на все 100%
- Летом стоит делать именно собранные прически, чтобы чувствовать себя комфортно.
- Bubble Ponytail и стильная "мальвинка" - трендовые варианты причесок, которые легко выполнить самостоятельно.
Летом некомфортно ходить с распущенными волосами. Ведь из-за жары очень сильно нагревается зона вокруг шеи.
Не стоит считать, что собранные прически ограничиваются только косичкой и хвостиком. На самом деле своими руками за несколько минут можно создать настоящий шедевр, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.
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Прическа с зажимом
Сейчас в тренде прически с разнообразными зажимами. Конечно, вы можете таким образом закрепить стандартный хвостик. Однако гораздо интереснее будет выглядеть вариация этой прически, напоминающая изысканный пучок.
Пучок-еж
Этот пучок недаром завирусился в TikTok. Он выглядит очень необычно и стильно. Сделать такую прическу можно буквально за несколько минут.
Bubble Ponytail
Такая прическа имеет вайб всеми любимых мультиков Дисней. Она выглядит очень сказочно, а делается – за минуту.
Стильная "мальвинка"
Прическа, знакомая всем нам с детства, снова в моде. Это отличный вариант для тех, кто не хочет полностью собирать волосы, но стремится убрать прядки у лица.
Заметьте! С помощью этой прически можно также закрепить челку, чтобы она не мешала.