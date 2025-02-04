Какие короткие стрижки будут трендовыми в 2025 году

Бытует миф, что короткие стрижки это не женственно. На самом же деле, такая прическа наоборот подчеркивает утонченность черт лица.

Вариаций коротких стрижек очень много. Чтобы подобрать для себя лучший вариант, учтите форму лица, густоту волос и ритм жизни, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Пикси

Пикси остается одной из самых трендовых стрижек в 2025 году. Наиболее стильными являются варианты с челкой.

Обратите внимание! Эта стрижка прекрасно подойдет женщинам, имеющим тонкие волосы. Пикси подчеркивает черты лица, выделяя скулы.

В этом году этот тренд запустила Эмма Стоун, которая появилась с такой прической на "Золотом глобусе". Среди известных женщин, что выбирали пикси, стоит выделить:

Эди Седжвик;

Линду Евангелисту;

Одри Хепберн.



Какая прическа подходит для тонких волос / Фото Getty Images

Инди-боб

Пик популярности этой прически был в конце 90-х. Тогда такую стрижку носили Кейт Мосс и Эрин Уоссон.

Главное преимущество этого варианта – практичность. Такую стрижку очень легко укладывать, для этого нужно лишь:

вымыть волосы; если волосы вьются, стоит оставить их высыхать естественным путем; в случае, когда волосы прямые: нанесите средство для укладки и создайте небольшой объем.

Заметьте! В некоторых источниках стрижка "инди-боб" имеет название – "гранж-боб".

Микро-боб

При такой стрижке волосы имеют длину до половины шеи или чуть ниже ушей. Заморачиваться с укладкой в этом случае не нужно. Достаточно добавить прикорневой объем и сделать на волосах легкие волны.

Напомним! Накрутить волосы можно очень легко, с помощью подручных средств.