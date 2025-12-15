Самые модные сумки зимнего сезона: обратите внимание на эти модели
- Модные тенденции включают сумки с верхней ручкой, вместительные сумки на каждый день, и модели с эстетикой нулевых.
- Популярные материалы и цвета сезона – замша и различные оттенки коричневого.
Рассматривая тренды сезона на зимний период, сложно обойти вниманием сумки. Такой аксессуар является не только необходимым, но и завершает образ, добавляя правильной изюминки. В гардеробе женщины может быть несколько позиций сумок, поэтому рассмотрим самые актуальные модели.
Дизайнеры делают ставку на проверенную классику, пишет 24 Канал со ссылкой на Harpers Bazaar. В моде сумки с верхней ручкой, кроссбоди, коричневый цвет и замша, которые являются универсальными и практичными на каждый день или праздник.
Но несмотря на это, на подиумах появлялись интересные сумки с эстетикой нулевых, которые удачно завершают базовые образы с пальто, шубой или дубленкой.
Какие сумки в моде этой зимой?
Сумка с верхней ручкой
Независимо от сезона, структурированные сумки с верхней ручкой остаются вневременной классикой. Они легко вписываются в деловые образы, повседневные выходы или особые события. На зиму такие сумки больше всего представили бренды Prada и Valentino.
Модные сумки на зимнюю пору / Фото Harpers Bazaar
Вместительная сумка на каждый день
В фокусе этой зимы – функциональность, поэтому бренды Victoria Beckham и Louis Vuitton представили вместительные сумки, созданные для активной жизни. С такими сумками можно отправляться на работу, тренировки или на встречу с подругой вечером.
Модные сумки на зимнюю пору / Фото Harpers Bazaar
Сумка из нулевых
Эстетика начала нулевых уверенно вернулась в моду. Довершайте этой зимой аксессуарами с большим количеством фурнитуры, которые добавляют сумке интересности.
Модные сумки на зимнюю пору / Фото Harpers Bazaar
Замшевая сумка
Уже несколько сезонов подряд замша становится фаворитом на холодное время года и продолжает конкурировать с кожей. В этом сезоне в моде вместительные шоперы, кроссбоди и клатчи.
Модные сумки на зимнюю пору / Фото Harpers Bazaar
Коричневый цвет сумки
В этом году коричневый цвет стал новым черным. Многие бренды представили сумку всех возможных оттенков коричневого – от светло-карамельного до глубокого шоколадного.
Модные сумки на зимнюю пору / Фото Harpers Bazaar
Ключевым трендом для сумок 2026 года станет оранжевый цвет, который идеально подходит для различных образов, пишет Vogue Spaine. Бренд Ferragamo предлагает оранжевые сумки для ежедневных выходов и вечерних мероприятий. Выглядит такой аксессуар довольно интересно и эффектно.
