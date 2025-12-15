Самые модные сумки зимнего сезона: обратите внимание на эти модели

Рассматривая тренды сезона на зимний период, сложно обойти вниманием сумки. Такой аксессуар является не только необходимым, но и завершает образ, добавляя правильной изюминки. В гардеробе женщины может быть несколько позиций сумок, поэтому рассмотрим самые актуальные модели.

Дизайнеры делают ставку на проверенную классику, пишет 24 Канал со ссылкой на Harpers Bazaar. В моде сумки с верхней ручкой, кроссбоди, коричневый цвет и замша, которые являются универсальными и практичными на каждый день или праздник.

Но несмотря на это, на подиумах появлялись интересные сумки с эстетикой нулевых, которые удачно завершают базовые образы с пальто, шубой или дубленкой.

Какие сумки в моде этой зимой?

Сумка с верхней ручкой

Независимо от сезона, структурированные сумки с верхней ручкой остаются вневременной классикой. Они легко вписываются в деловые образы, повседневные выходы или особые события. На зиму такие сумки больше всего представили бренды Prada и Valentino.



Вместительная сумка на каждый день

В фокусе этой зимы – функциональность, поэтому бренды Victoria Beckham и Louis Vuitton представили вместительные сумки, созданные для активной жизни. С такими сумками можно отправляться на работу, тренировки или на встречу с подругой вечером.



Сумка из нулевых

Эстетика начала нулевых уверенно вернулась в моду. Довершайте этой зимой аксессуарами с большим количеством фурнитуры, которые добавляют сумке интересности.



Замшевая сумка

Уже несколько сезонов подряд замша становится фаворитом на холодное время года и продолжает конкурировать с кожей. В этом сезоне в моде вместительные шоперы, кроссбоди и клатчи.



Коричневый цвет сумки

В этом году коричневый цвет стал новым черным. Многие бренды представили сумку всех возможных оттенков коричневого – от светло-карамельного до глубокого шоколадного.



Ключевым трендом для сумок 2026 года станет оранжевый цвет, который идеально подходит для различных образов, пишет Vogue Spaine. Бренд Ferragamo предлагает оранжевые сумки для ежедневных выходов и вечерних мероприятий. Выглядит такой аксессуар довольно интересно и эффектно.

