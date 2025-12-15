Наймодніші сумки зимового сезону: зверніть увагу на ці моделі

Розглядаючи тренди сезону на зимовий період, складно оминути увагою сумки. Такий аксесуар є не лише необхідним, але й завершує образ, додаючи правильної родзинки. У гардеробі жінки може бути кілька позицій сумок, тому розглянемо найактуальніші моделі.

Дизайнери роблять ставку на перевірену класику, пише 24 Канал з посиланням на Harpers Bazaar. У моді сумки з верхньою ручкою, кросбоді, коричневий колір та замша, які є універсальними та практичними на кожен день чи свято.

Та попри це, на подіумах з’являлися цікаві сумки з естетикою нульових, які вдало довершують базові образи з пальтом, шубою чи дублянкою.

Які сумки в моді цієї зими?

Сумка з верхньою ручкою

Незалежно від сезону, структуровані сумки з верхньою ручкою залишаються позачасовою класикою. Вони легко вписуються в ділові образи, повсякденні виходи чи особливі події. На зиму такі сумки найбільше представили бренди Prada та Valentino.



Модні сумки на зимову пору / Фото Harpers Bazaar

Містка сумка на щодень

У фокусі цієї зими – функціональність, тому бренди Victoria Beckham та Louis Vuitton представили місткі сумки, створені для активного життя. З такими сумками можна вирушати на роботу, тренування чи на зустріч з подругою ввечері.



Модні сумки на зимову пору / Фото Harpers Bazaar

Сумка з нульових

Естетика початку нульових впевнено повернулася в моду. Довершуйте цієї зими аксесуарами з великою кількістю фурнітури, які додають сумці цікавинки.



Модні сумки на зимову пору / Фото Harpers Bazaar

Замшева сумка

Уже кілька сезонів поспіль замша стає фаворитом на холодну пору року й продовжує конкурувати зі шкірою. Цього сезону в моді місткі шопери, кросбоді та клатчі.



Модні сумки на зимову пору / Фото Harpers Bazaar

Коричневий колір сумки

Цього року коричневий колір став новим чорним. Багато брендів представили сумку усіх можливих відтінків коричневого – від світло-карамельного до глибокого шоколадного.



Модні сумки на зимову пору / Фото Harpers Bazaar

Ключовим трендом для сумок 2026 року стане помаранчевий колір, який ідеально підходить для різних образів, пише Vogue Spaine. Бренд Ferragamo пропонує помаранчеві сумки для щоденних виходів та вечірніх заходів. Виглядає такий аксесуар доволі цікаво та ефектно.

