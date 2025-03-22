4 тренча, которые мы будем носить этой весной: они завоевали сердца модниц
- Весной 2025 года актуальными будут тренчи пастельных оттенков и необычные модели.
- Популярные виды тренчей: базовый бежевый, пастельный, кожаный и деконструированный.
- Тренчи можно сочетать с разными стилями, они добавляют образу романтичности или характера.
Тренчкот является универсальной одеждой, которая не теряет своей популярности на протяжении многих десятков лет. Погода уже немного начинает радовать весенней атмосферой, поэтому можно смело создавать красивые аутфиты на основе тренча и стилизовать в повседневных образах.
Дизайнеры каждый раз предлагают что-то интересное и представляют эффектные варианты, перед которыми трудно устоять, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. Весной 2025 года мы будем носить тренчи пастельных оттенков и необычные модели. Предлагаем посмотреть несколько видов тренчей, которые стоит принять во внимание в марте и апреле.
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Базовый бежевый
Прошла сотня лет с момента, как Томас Бербери представил тренч из габардина. Эта классическая бежевая модель является базой, которая не теряет своей популярности. Такой тренч является универсальным, вневременным и таким, что легко сочетается с любыми вещами в разных стилях. В моду входят также короткие тренчи, поэтому можете обратить на них внимание.
Красивые тренчи на весенний сезон / Фото Elle
Красивый пастельный
Обращайте внимание в этом сезоне на нежные пастельные тона, которые завоевали внимание самых страстных поклонниц моды. Эта верхняя одежда может добавить романтической нотки образу и позволит экспериментировать с гаммой.
Красивые тренчи на весенний сезон / Фото Elle
Кожаный
Тренч из кожи добавляет образу еще больше характера благодаря необычному крою, акцентным деталям и разнообразию цветов. В центре внимания до сих пор остается черный и шоколадный оттенок, впрочем можно примерить бургунди, оливковый или молочный. Особенно актуальны модели с поясами, которые подчеркивают талию.
Красивые тренчи на весенний сезон / Фото Elle
Деконструированный
Этот тренч уже покидает классику и становится нестандартным выбором для тех, кто любит асимметричные детали, смещенные линии пуговиц или сочетание нескольких материалов. Эта верхняя одежда станет главным акцентом в самом простом образе. Сочетать изделие стоит с базовыми вещами и классической обувью.