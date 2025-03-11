Трендовые прически 2025: эти укладки можно сделать за 5 минут

Существует предубеждение, что, чтобы сделать стильную укладку, нужно потратить много времени. На самом же деле все совсем не так.

Уложить стильно волосы можно, буквально за пару минут, если знать определенные секреты, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Half up half down с зажимом

Чтобы выполнить такую прическу, нужно:

сделать легкие волны на волосах; взять верхнюю прядку волос на макушке и завязать хвостик; распределить этот хвостик на 2 части; прокрутить хвостик через полученную петлю на половину; зафиксировать волосы с помощью зажима.

90's vibe

Сейчас в моду возвращаются прически из 90-х. Для выполнения такой укладки, вам понадобятся лишь несколько тонких резинок в цвет волос и ловкость рук.

Дні бувають різними, і часто на створення витонченої укладки бракує часу. Саме тому важливо, щоб волосся мало гарний вигляд без зайвих зусиль. Продукти бренду FORTESSE забезпечують природний догляд, що зберігає здоров’я та блиск волосся, навіть коли ви поспішаєте. Це просте рішення для тих, хто хоче, щоб локони мали бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.

Коса с бантом

Забудьте о привычном методе заплетания косы. Такую прическу можно выполнить гораздо быстрее. К тому же эта коса визуально будет выглядеть более пышной чем классическая.

Украсить такую прическу можно с помощью стильного банта.

Double bun

Чтобы сделать стильную собранную прическу, необязательно обращаться в салон. Вам потребуется лишь несколько минут, средства для укладки и резинки для волос.

Локоны

Казалось бы, сделать локоны очень просто. Однако на самом деле, для создания этой укладки нужно знать определенные секреты.

Обратите внимание! Закрепить такую укладку можно с помощью специальных стайлинговых средств.